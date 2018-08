Odlazak 'kraljice soula': U 77. godini umrla Aretha Franklin

'Kraljica soula' Aretha Franklin preminula je u 77. godini života u Detroitu okružena obitelji. Glazbenica, koja de godinama borila s rakom gušterače, iza sebe je ostavila četvero djece, sinove Clarencea Franklina (63), Edwarda Franklina (61), Teda Whitea Juniora (54) i Kecalfa Cunninghama (48) te tugujuću obitelj i obožavatelje diljem svijeta.

- Nisam mislila da će moje pjesme postati himne za žene, ali zapravo sam oduševljena. Žene vjerojatno odmah osjećaju suosjećanje i povezanost sa stihovima. Svi možemo naučiti nešto jedni od drugih, tako da ono što ljudi naprave da potraje i godinama inspirira mnoge, kao što je moja glazba, to je fascinantno - izjavila je jednom pjevačica koja je za svog života održala skoro 300 koncerata, a zbog straha od letenja vrlo rijetko ih je održala izvan SAD-a. Jedine zemlje u kojima je nastupila izvan Amerike jesu Australija, Velika Britanija, Švedska i Francuska.

Godinama se borila s problemima s prekomjernom težinom i alkoholizmom. Strani mediji pisali su da je pjevačica oboljela od raka, no ona je to sve demantirala i odbila pričati o svojim zdravstvenim problemima. Prije nekoliko godina je pala i slomila rebra te je zbog toga morala otkazati sve nastupe. Prošle godine je, kada su se pojavile glasine da boluje od raka gušterače, posljednji put nastupila na fondaciji Eltona Johna (71) za borbu protiv AIDS-a. Najavila je to kao njen posljednji nastup u karijeri.

Aretha je svoj prvi singl izdala davne 1960., kada je imala samo 18. Godinu dana nakon, udala se za prvog supruga, Teda Whitea (88) s kojim ima sina Teda Whitea Juniora. Rastali su se nakon osam godina braka. Ona je prva ženska pjevačica koju su uvrstili u R&R 'Hall of fame', kojoj je odbila prisustvovati jer je morala doletjeti avionom u London, čega se užasavala. S vremenom je postala sve popularnija te ostvarila reputaciju najuglednije gospel, soul i R&B umjetnice. Osvojila je sveukupno 18 Grammy nagrada te dobila svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih.

Aretha Franklin počela je pjevati zbog toga što je njezin otac, Clarence Franklin, bio baptistički svećenik i propovjednik. Bio je jedan od najcjenjenijih i najistaknutijih svećenika u zemlji, zbog čega je odrasla okružena slavnim osobama. Aretha je tako u crkvi naučila svirati glasovir bez nota, a kasnije je sama počela shvaćati te čitati note i tonove pjesme.

- Odrastanje je bolno, znate. Puno puta u životu pogriješite. Pokušavate učiti iz tih greška, a ako ne uspijete, boli još više - izjavila je jednom Aretha koja je svog prvog sina rodila dok je imala samo 14 godina, a drugog godinu dana kasnije. Njezin prvi album izašao je u siječnju 1961. godine, a pet godina kasnije potpisuje ugovor s glazbenom kućom 'Atlantic Records' te je objavila svoj prvi legendarni singl pod nazivom 'Respect'. U toj izdavačkoj kući napravila je još tri hita, 'Baby I Love You', 'Natural Woman' i 'Chain Of Fools'. Tada je osvojila prve dvije Grammy nagrade, ali 'Atlantic Records' joj nije omogućavao da pjeva onako kako ona želi, da pjeva onako kako je sanjala.

Franklin nije postala uspješna samo u glazbenom smislu. Ona je bila jedna od značajnih osoba u pokretu za građanska prava što je dokazala svojim prvijencem 'Respect'. U sedamdesetima više se fokusirala na gospel. Taj ju je put odveo do 1972., kada je izdala album svih albuma, 'Amazing Grace'.

- Biti 'Kraljica' nije sve o pjevanju. I biti diva nije sve o pjevanju. Ima veze s našom službom ljudima. I naš društveni doprinos našoj zajednici - objasnila je. Sredinom 70-ih, iako je napravila hit pjesme, uskoro je počela gubiti dodir sa svojom publikom te se okrenula popu, što ju je uvuklo u vrtlog mainstream glazbe. Izdala je album kako bi osvojila publiku ljubitelja disko glazbe pod nazivom 'La Diva'. Album je prodan za manje od 50.000 primjeraka. To je bila najniža točka Arethine karijere. Nakon toga udala se za svog drugog supruga, Glynna Turmana (71) s kojim nikada nije imala djece.

Iste je godine nastradao njezin voljeni otac kada se ispriječio lopovu na put koji ga je upucao. Ona se odlučila vratiti k ocu kako bi se brinula za njega. Umro je 1984., nakon što je pet godina bio u komi. Iste se godine rastala od drugog supruga, Glynna, s kojim je bila šest godina u braku.

- Nikada neću otići u mirovinu. To ne bi bilo dobro, da jednostavno odem negdje i sjedim i ništa ne radim. Molim vas, to nisam ja - komentirala je glazbena diva. S još nekoliko glazbenika kao što su Ray Charles i James Brown, Aretha se pojavila u filmu 'The Blues Brothers'. Ubrzo se vratila na R&B scenu s još jednim hit albumom 'Jump To It'. Prodalo se više od 600.000 primjeraka. Kasnije je objavila album koji je sadržavao jedinstveni, do tad nikad prije viđen, element rocka u soul glazbi. Radi se o albumu 'Who's Zoomin Who?' koji je sadržavao hit pjesmu s Georgeom Michaelom, 'I Knew You Were Waiting For Me'. Taj album je prodan u više od milijun primjeraka.

- Glazba predstavlja mnogo stvari za puno ljudi. Ona nešto prenosi. Može te odvesti natrag, godinama unatrag, do trenutka kada su se neke stvari dogodile u vašem životu. To je uzbudljivo i ohrabrujuće - rekla je Franklin.

Surađivala je i s Whitney Huston koju je poznavala od kada je Whitney imala pet godina, a Aretha joj je bila i krsna kuma. Godine 1993. pjevala je na inauguraciji Billa Clintona (71) te na inauguraciji Baracka Obame (57) prije devet godina. Sredinom devedesetih nastavila je snimati pjesme te izdavati albume, a nakon 23 godina suradnje s 'Atlantic Records', odlučila je osnovati vlastitu izdavačku kuću pod nazivom 'Aretha'. Tako je, pod svojim imenom, izdala album koji je obilježio pedeset godina njezine glazbene karijere, 'Women Falling In Love'.

- Budite sami svoji umjetnici i uvijek imajte samopouzdanja u ono što radite. Ako nemate vjere u sebe, onda bolje da to ne radite - zaključila je 'Kraljica soula'.

Žena moćnog glasa i stasa, čiji je glas prozvan 'prirodnim dobrom' države Michigan, Aretha Franklin ostat će dio jednog glazbenog poglavlja koje je ostavila iza sebe kao jedna od najutjecajnijih pjevačica svih vremena. Velika kao glazbenica, ali velika i kao osoba, kao aktivistica koja je kroz svoju glazbu govorila o svijetu te koristila pjesme kao alat za stvaranje istine i pravde.