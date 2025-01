Folk pjevačica mora 'kopati' po kontejnerima: 'Nosim kući što valja. Mirovina nije dovoljna'

Legendarna folk pjevačica Nada Topčagić (71), koju obožava i nogometaš Zlatan Ibrahimović koji je 2021. uz njen hit 'Jutro je' izašao na pozornicu Sanrema, svoje dane u mirovini ne provodi ni malo lako. Zadesila ju je tužna sudbina koju imaju i brojni drugi umirovljenici.

Novinari Blica snimili su je u Beogradu, a pjevačica im se bez problema obratila.

- Skupljam sve korisno što nađem pored kontejnera i nosim kući. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Moram tako, jer ne bih mogla živjeti samo od svoje mirovine. Nimalo me nije sram zbog toga - priznala je Nada za Blic.

Koncerata nema dovoljno kako bi od tih honorara 'pristojno' živjela. Kako je rekla, ona i suprug žive od iznajmljivanja nekretnina koje su stekli dugogodišnjim radom.

Sinoć je u Sanremu Ibrahimović izašao na scenu Sanrema uz pjesmu 'Jutro je' Nade Topčagić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Snalazim se kako mogu, jer od penzije bi teško spojila kraj s krajem. Nisam jedina, imam osjećaj da cijela planeta tako funkcionira. Evo, moja sestra koja već pola stoljeća živi u Njemačkoj zime provodi u Srbiji kako bi uštedjela na grijanju. Ali, neka, bitno da nas zdravlje služi - dodala je.

Nada je jedno vrijeme kolegama s estrade donosila rakiju s planine Tara, piše Blic.

- Estradi dostavljam i prodajem rakiju i voće s Tare. Nedavno me nazvala jedna kolegica, ne bih je imenovala jer je starija žena, i kaže mi: "Nado, baš sam se zaželjela tvoje rakije! Ako uskoro dolaziš, donesi mi dvije-tri boce, neka stoje u frižideru, uredno ću ti platiti." Kad to čujem, dođe mi da joj rakiju dam besplatno, jer pije kao luda! No onda se sjetim truda koji sam uložila i svejedno naplatim - ispričala je pjevačica.

Bilo kako bilo, Nada Topčagić sebe i dalje smatra velikom zvijezdom na ovim prostorima.

- Naravno! Ja sam najveća zvijezda na ovim prostorima i nisam nimalo skromna po tom pitanju. Ja sam ‘šoumen‘, ja sam zvijezda, ja nisam od onih koji samo stanu i pjevaju - iskrena je.