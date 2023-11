Legendarni američki reper The Game 19. prosinca u Zagrebu

Baš kako priliči kad se slavi 50 godina hip-hopa, jedno od najvećih rap imena 21. stoljeća, The Game, premijerno dolazi u Hrvatsku u zagrebački klub Boogaloo u utorak, 19. prosinca, objavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

To će mu biti jedini koncert u regiji u sklopu europske turneje, a tom prigodom obilježit će se i 30 godina Blackouta pa će za kvalitetan štimung prije i nakon nastupa The Gamea zadužen biti hrvatski DJ Phat Phillie.

The Game, pravim imenom Jayceon Terrell Taylor, rođen je 1979. u zloglasnom Comptonu, a legenda kaže da je ime dobio po filmu 'The Game' jer je njegova baka jako voljela taj film.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Svoju hip-hop priču počinje izbacujući mixtapeove u suradnji s West Coast reperom JT the Bigga Figgom, u kasnoj 2003. postaje dio G-Unita, a nakon što je samostalno izdao album prvijenac 'Untold Story' zamijetio ga je Dr. Dre i potpisao za svoj Aftermath Records.

Tamo je 2005. izdao legendarni album 'The Documentary' s kojeg dolaze Gameovi bangeri kao što su 'Hate It or Love It', 'How We Do', 'Dreams', 'Westside Story' i 'Put You On The Game'. Album su producirali imena kao što su Dr. Dre, Kanye West i Timbaland, a kao gosti su se pojavili 50 Cent, Eminem, Nate Dogg i Faith Evans, što je dodatno popločalo njegov put svjetskoj slavi.

Godinu kasnije izlazi također vrlo popularni i dvostruko platinasti 'Doctor’s Advocate', a zbog sukoba s 50 Centom uskoro je napustio G-Unit i Aftermath.

Nakon ta tri albuma nanizao ih je još osam, a s najaktualnijeg 'Drillmatic – Heart Vs. Mind' iz prošle godine moći će se čuti pokoja stvar u Boogaloou, uz najveće hitove iz njegove bogate karijere.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

The Game se osim repanjem bavio i glumom pa se tako pojavio u šest filmova, brojnim dokumentarcima, čak i videoigricama kao što su GTA: San Andreas i NBA 2K22, a jedno vrijeme se i poluprofesionalno bavio košarkom.