Legendarni Pero Juričić oprostio se od kazališta nakon 55 godina

Glumac Pero Juričić nakon 55 godina iznimne kazališne karijere oprostio se od 'dasaka koje život znače'. U ponedjeljak, 27. travnja, u Slavonskom Brodu u Hrvatskom domu održao je svoju posljednju predstavu nazvanu 'Po istinitom događaju'.



Predstava je autorski projekt, a Juričić je na topao i ljudski način prikazao svoje bogato glumačko i životno iskustvo, te priča i glumi duhovite crtice iz njegova glumačkog i privatnog života, koje su se zaista dogodile. Ovaj svoj projekt posvetio je velikom, pomalo zaboravljenom hrvatskom glumcu Ivi Serdaru.

No ovo nije bilo kakva predstava, već je napravljena u formi stand up-a. Pero je u jednosatnoj predstavi na scenu donio svoj život od najranijih sjećanja iz djetinjstva, preko školskih dana, do studija na zagrebačkoj Akademiji, pa sve do ulaska u kazalište, odnosno život.

Posljednjih 55 godina života Pero je nastupao na tim istim daskama, a sve je počelu tu još i znatno ranije, prije više od 70 godina, piše plusportal.

"Igrao sam tu prije 75 godina i da nisu rekli - Gle malog kako on to dobro radi! - meni se u glavi ne bi rodila ideja!", rekao je glumac za plusportal. Nekadašnje 'Kino Jadran' mjesto je na kojemu je sve počelo, a Juričić govori kako je Brod bio i ostao u njemu te će tako biti do kraja života.

Nezaboravan glas još ćemo, obećao je, slušati u crtićima, reklamama, dokumentarcima, ali s kazalištem se oprostio.