Na premijeru filma 'Becoming Led Zeppelin' na Venecijanskom filmskom festivalu osnivač Zeppelina Jimmy Page (77) stigao je sa svojom odabranicom Scarlett Sabe (32).

Prošetali su crvenim tepihom držeći se za ruke te pozirali okupljenim fotografima. Dok je Jimmy odabrao klasično crno odijelo, Scarlett je zablistala u bijeloj svilenoj haljini.

Legendarni gitarist i pjesnikinja Scarlett upoznali su se prije sedam godina u londonskoj knjižari u kojoj je ona čitala svoju poeziju. Scarlett je izjavila kako je isprva mislila da će joj velika razlika u godinama predstavljati veći problem.

- Smiješno je što je na papiru to ogromna razlika. Ali kad je on kraj mene, ja se ne osjećam tako. To nije nešto što ometa nas dvoje. Pretpostavljam da će neki reći da im je moj izbor neobičan. U početku mi je bilo jako neugodno i mislila sam da mi je život gotov, bilo me je sram, no Jimmy je jedan izuzetan, prelijep čovjek. Brojne žene raznih dobnih skupina i danas se jako uzbude kada ga sretnu - ispričala je pjesnikinja za Daily Mail.