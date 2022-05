Leiner: 'Johnnyjev povratak bio bi ravan Isusu, neuništiv je i on bi pomirio zavađena plemena'

Boris Leiner (65), kojeg javnost poznaje kao bivšeg bubnjara Azre, osvrnuo se na karijeru i dane u poznatom bendu. Naime, Boris je u Azri bio s Branimirom Štulićem (69) zvanom Johnny, a za njega je imao jake riječi.

- Johnny je bio alfa i omega svega. Donio bi na probu pjesmu, dvije, pa bi onda odmah krenuli na treću, da bi probu završili nakon pet sati sa šesnaest novih pjesama. Mi smo mu trebali samo pomagati, ne praviti probleme. Međutim, mi smo mu samo stvarali probleme - ispričao je Boris za Telegraf.rs.

Boris je ispričao kako je bend funkcionirao na počecima, pa priznao da on i Mišo nisu bili radišni, dok ih je Johnny poticao i vodio bend.

- Problem su bile spike 'ko bolje svira i slično, ali on je bio toliko eksplozivan, toliko nadaren, kreativan, toliko pozitivan, da je stvarno bio užitak samo slušati i raditi po njegovom. On je vodio Azru 'željeznom rukom', kao pravo vojno lice, tak je to išlo.

Nakon raspada Azre, glazbenici su svaki krenuli svojim putem. Bilo je tu i svađa, a definitivan raspad bio je nakon jugoslavenske turneje jer se ona američka izjalovila. Osnivali su i svirali u bendovima nakon Azre, no Boris smatra da bi Štulić povratkom na scenu promijenio tijek glazbe.

- Te njegove pjesme su i dan-danas aktualne, njegov povratak bi bio ravan povratku Isusa. Pomirio bi ova zavađena plemena na Balkanu.

Boris je svoje priče iz vremena Azre sažeo u autobiografske zapise naslovljene 'Sve bio je ritam' objavljene 2020. Nakon što je posljednjih 40 godina proveo na sceni, Leiner je ukoričio mnoge nikad ispričane priče koje uključuju razne anegdote iz života velikih imena domaće glazbe poput Johnnyja Štulića, Darka Rundeka, Josipe Lisac...

