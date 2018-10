Lejla Filipović iznenadila je bujnim dekolteom: 'Volim cice'

• Kad izgubiš jako blisku osobu zbog karcinoma dojke koji btw mjesečno ubije u prosjeku 90 žena u Hrvatskoj onda shvatiš da se to ne događa nekoj drugoj. U posljednjih 10 godina niti jednom nisam propustila preventivni ultrazvučni pregled dojki. Prvi zdravstveni pregled koji sam napravila kad sam se preselila u SAD bio je upravo pregled cica. Biti dobar prema svojim cicama je biti dobar prema sebi i prema ljudima kojima je stalo do tebe. Hvala draga @mijad na divnoj inicijativi ♥️ • . . . #volimcice #lovemyboobs #bca #breastcancerawareness #fightbreastcancer #pinktober #selfexamination #breastultrasound #mammography

