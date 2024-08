Lejla Filipović uživala u zalasku sunca na novoj lokaciji: 'Uistinu su Dubrovčanke prelijepe žene'

Nakon otoka Hvara, bivša misica Lejla Filipović (47) i njezin suprug, voditelj i glumac Tarik Filipović (52) uputili su se u Dubrovnik i okolna mjesta. Par uživa u kupanju, sunčanju, hrani, zalascima sunca..., a Lejla ovih dana dio atmosfere s odmora dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu.

- Alfred Hitchcock je rekao da je u Zadru najljepši zalazak sunca na svijetu. Ja biram moj Dubrovnik - poručila je bivša misica u bijelim hlačicama i košulji dok je sunce zalazilo na jednoj kamenoj plaži.

Komplimenti su se samo nizali nakon što je fotografije podijelila na svojim društvenim mrežama.

'Dubrovčanke su uistinu prelijepe žene', 'Prekrasna si', 'Zgodna žena', hvalili su Lejlu pratitelji u komentarima.

Prije mjesec dana bivša misica je sa suprugom Tarikom posjetila Trst.

- Nekada se u Trst išlo po traperice... Danas u kratkim i izderanim ‘rebama‘ se uživa u ovom predivnom gradu... Kava, pasta... I druge stvari u kojima su Talijani svjetski vrh - napisao je tad glumac i voditelj uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

Tarik i Lejla detaljno su isplanirali godišnji odmor, koji će djelomično, kako su ranije otkrili, provesti i s njezinom majkom. Tariku to neće stvarati problem jer se s punicom dobro slaže.

- Ja sam se naslušao prije braka i viceva s punicama i priča o punicama, ali moja punica mi je kao druga mama. Baš se stvarno jako volimo! Kad to kažem u muškom društvu, pogledaju me i pitaju ''Zar stvarno? Ma dobro, dobro - priznao je početkom lipnja za IN Magazin.

Tarik i Lejla u braku su 15 godina. Koja je tajna njihova dugog i skladnog braka? Nema tu nekog recepta, rekla je Lejla.

- Ljubav, poštovanje i razumijevanje, a u našem slučaju jednostavno su se poklopili i svi drugi faktori - dugo smo se samo površno poznavali, a onda zbližili i spojili baš kad je trebalo, shvativši da imamo puno toga zajedničkog. Danas se tako dobro poznajemo da je sve manje nesuglasica jer već znamo što ovog drugog može razveseliti ili izbaciti iz takta - priznala je ranije za Gloriju.

