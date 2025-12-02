Lelek za 24sata: Vraćamo se na Doru iskusnije i spremnije...

Lelek je jedna od onih grupa koje te odmah uvuku u svoj svijet. Ne zato što to pokušavaju nego zato što im to potpuno prirodno ide. Lara Brtan, Korina Olivia Rogić, Inka Večerina Perušić, Marina Ramljak i Judita Štorga imaju tu rijetku kombinaciju, opuštene su i duhovite, ali u isti čas potpuno koncentrirane kad govore o glazbi. Njihov zvuk ne pokušava oponašati tradiciju niti bježati od nje.

