Lena iz Ljubav je na selu otkrila: 'Udala sam se, rodila i razvela u godinu dana. Imala sam 19...'

Vrlo mlada sam ostala trudna, u četvrtom srednje. Prije toga sam dečke uvijek opisivala kao 'privjeske za ključeve', nešto što nam nije potrebno. Ali onda su proradili hormoni... Imala sam 19 godina. Sjećam se da sam majci Ani koja je radila u šumariji poslala poruku 'Čestitam, postat ćeš baka', a ona ju nije ni vidjela.

Rekla je to Lena Strinavić, koja se u showu 'Ljubav je na selu' bori za srce Ante Munitića (44). Ova Slavonka dolazi iz Brodskog Stupnika. Živi već 18 godina u Puli, gdje je odgojila svog sina.

'Kćeri, to je tvoj problem, nije moj'

- Moji roditelji su mi podrška od početka. Bio mi je problem reći tati, ali onda sam mu rekla da će postati djed, a on mi je rekao: 'Kćeri, a to je tvoj problem, nije moj'. Udala sam se za oca svog djeteta kad sam bila u sedmom mjesecu trudnoće. Trebalo je to biti malo vjenčanje, a na kraju smo imali preko 200 gostiju - govori Lena.

Brak je počeo pucati nakon što se rodio njihov sin Patrik.

- U godinu dana sam se udala, rodila i rastala. Vratila sam se svojoj obitelji, a odjednom sam dobila priliku otići raditi sezonu na more. Prvo sam radila u Funtani, zatim u Vrsaru i na kraju završila u Puli. Radila sam u mesnici i u Uljaniku... Moj sin je za to vrijeme bio s mojim roditeljima - kaže Slavonka.

Foto: RTL/Screenshot

Bila u lošem financijskom stanju

Nakon godinu dana ušla je u novu vezu i dovela sina u Istru. Patrik je od tad s njom. Preselila se k novom dečku zbog financija jer je u to vrijeme imala samo izvansezonsku plaću pa nije mogla plaćati stan. Upisala je Patrika u vrtić u Puli i nastavila graditi svoj život daleko od kuće.

- Patrik je završio treći razred osnovne škole. Mjesto gdje sam radila preko sezone obećavalo mi je i posao preko zime, no od toga nije bilo ništa. Nisam stajala dobro financijski - priznaje.

Jedna studentica dala je Leni broj humanitarne udruge, gdje je ubrzo postala volonterka. Kandidatkinju 'Ljubav je na selu' na volontiranje je potaknuo razorni potres u Petrinji.