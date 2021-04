Nakon što je njezina majka Heidi Klum (47) prije dva desetljeća postala prva zvijezda na naslovnici Glamoura, njezina 16-godišnja kći Leni pozirala je za prvu samostalnu naslovnicu istog magazina koji je time obilježio 20. godišnjicu izdanja.

Mlada Leni rekla je za Glamour Germany kako je to dugo željela napraviti no, da joj majka nije dopuštala.

- Sad se napokon mogu baviti manekenstvom i jako sam uzbuđena zbog toga - dodala je pa istaknula kako joj je čast to dijeliti sa svojom majkom.

Leni Klum otvorila je u siječnju berlinski tjedan mode, samo mjesec dana nakon što je s majkom Haidi pozirala na naslovnici njemačkog Voguea.

- Otkad mi je bilo 11 godina molila sam mamu da mi dopusti da imam javni Instagram - rekla je.

Manekenka je otkrila kako posljednjih nekoliko tjedana napokon može pokazati svoje lice, ali i priznala kako joj je drago što joj je mama branila objavljivanje fotki jer bi vjerojatno požalila zbog brojnih objava koje je postavila ranije.

Leni se nada kako će slijediti mamine stope u poslu, a na Instagramu ima više od 775 tisuća ljudi.

Njezina majka Heidi godinama je bila top model, a u prosincu prošle godine je otkrila da i kći Leni teži tome.

Heidi smatra kako je ona sada dovoljno stara da započne vlastitu karijeru.

- Uvijek sam mislila da je premlada - rekla je ranije i dodala:

- Također, odlučili smo držati djecu dalje od očiju javnosti. No ona sad ima 16 godina i vozi automobil pa sam zaključila da, može li to, također može biti manekenka, želi li to.