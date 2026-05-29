Lenny Kravitz odabrao bend Aracataca kao predgrupu, a s njima stiže singl 'Sjeti me se'

Dok odbrojavaju do trenutka kada će 14.6. u pulskoj Areni izaći kao predgrupa Lennyju Kravitzu, mladi šibenski bend Aracataca objavljuje 'Sjeti me se'. Riječ je o pjesmi koja je nastajala dugo, mijenjala se zajedno sa svojim autorima i izrasla u jednu sirovu priču o gubitku, odnosima i tragovima koje ljudi ostavljaju jedni u drugima.

- Iskreno nitko od nas još ne može doći sebi da ćemo biti predgrupa Lennyju Kravitzu, sve i dalje zvuči nestvarno. Otkad smo saznali da smo uopće u izboru, nismo vjerovali da bi se ovo moglo dogoditi. Sad kad je vijest službeno vani i kad stižu prve reakcije, sve djeluje još luđe. Preuzbuđeni smo i jedva čekamo izaći na tu pozornicu! - rekli su članovi benda o nadolazećem nastupu.

Foto: Dinko Čvorić - Doringo Photography

Autorski potpis singla zajednički nose Ivan Stošić, Lorenzo Ušić, Filip Laća i Tara Šolić, koja potpisuje i tekst pjesme. Aranžman su dodatno su oblikovali Frane Vrbatović, Lovre Tunuković i producent singla Vedran Peternel.

- U svojoj srži pjesma govori o raznim oblicima čežnje. Pisala sam ju u periodu kada sam okončala dugogodišnje prijateljstvo, te se u toj čežnji na trenutke čuje i jauk. S obzirom na to da se pjesma dugo usavršavala, u njoj se čuje više oblika raskinutih odnosa svih članova benda. Drugim riječima smatram da se u toj emociji, svatko tko posluša pjesmu, može pronaći na ovaj ili onaj način - rekla je Tara Šolić.

Spot je nastao u suradnji s plesačicom Juditom Gracin, redateljicom, snimateljicom i montažerkom Angelom Sukarovskom te asistenticom kamere Almom Šarić. Suradnja je proizašla iz spontanog susreta i umjetničke povezanosti koja se razvila kroz zajedničke projekte i događaje. Spot je snimljen u jednom danu u studiju dok vizualni identitet covera potpisuje Maša Jakelić na fotografiji Alme Šarić.

Nakon nastupa u pulskoj Areni kao predgrupa Lennyju Kravitzu, bend najavljuje ljeto u pokretu koje uključuje nastup na festivalu KSET na Krku kao i izlazak još jednog singla te pratećeg spota. EP ostaje u završnoj fazi oblikovanja, bez žurbe da izađe prije nego što potpuno 'sjedne' u svoj zvuk i priču. Aracataca djeluje od 2022. godine, a čine je Tara Šolić (vokal), Frane Vrbatović (gitara), Lorenzo Ušić (gitara), Ivan Stošić (bas-gitara) i Filip Laća (bubnjevi).