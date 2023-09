Leo DiCaprio i Martin Scorsese rade na novom filmu o pobuni

Redatelj Martin Scorsese (80) i oskarovac Leonardo DiCaprio (48) planiraju ponovno surađivati. Nakon njihovog najnovijeg filma 'Ubojice cvjetnog mjeseca', otkupili su prava na još jednu knjigu Davida Granna, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, piše Far Out Magazine.

Ovaj film bit će osma suradnja Scorsesea i DiCaprija. 'The Wagner', knjiga američkog pisca i novinara Granna, opisuje povijesni događaj. Odnosno pobunu na britanskom brodu HMS Wager 1740-ih.

Foto: Camilla Morandi/IPA

Priča počinje s 30 izgladnjelih muškaraca koji su se nasukali na obali Brazila. Oni su bili dio posade koja je bila u potjeri za jednim španjolskim brodom, prije nego što je doživjela brodolom.

Muškarci su proglašeni herojima jer su uspjeli preživjeti teške uvjete na oceanu, ali sve se promijenilo kada su šest mjeseci kasnije, na obalu Čilea, doplovila tri muškarca koja su preživjele optužila za pobunu.