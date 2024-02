Leo iz 'Života na vagi' je završio na štakama: 'Čeka me borba'

Leonardo Prajo bio je kandidat prošle sezone showa 'Život na vagi'. Izgubio je 48,7 kilograma što je 25,9 posto tjelesne mase, a u finalu je rekao kako će u skidanju kilograma ustrajati i dalje.

Nastavio je s treninzima i pravilnom prehranom, sve dok nije došlo do ozljede. Bivši kandidat popularnoga showa je za RTL.hr otkrio što se dogodilo.

Foto: RTL

- Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba - napisao je na društvenim mrežama i podijelio nekoliko fotografija.

- Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligementi popucali - rekao je Leonardo. Nije siguran hoće li sve biti uredu, no siguran je u to da će oporavak dugo trajati.

- Nosio sam deset dana longetu i sada imam steznik. Više ne treniram, a unos kalorija sam smanjio na 1600 jer se ne mogu kretati - zaključio je Leonardo.