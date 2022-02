Leonarda Boban (52) u intervju za IN Magazin otkrila je detalje o propalom braku s bivšim nogometašem Zvonimirom Bobanom (53) i u kakvim je odnosima trenutno s njim.

POGLEDAJTE VIDEO

- Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim - ispričala je.

Bivša manekenka se zatim prisjetila svog života u Milanu koji joj, kako kaže, nedostaje. Otkrila je da je bila Zvonimirova ideja da se vrate u Zagreb iako ona nije htjela. Rekla je da su joj djeca najbitnija u životu s obzirom da je išla na umjetnu oplodnju dugih 12 godina nakon kojih je dobila svoju biološku kćer Ružu.

Dodala je da su njihova djeca prava mješavina umjetničke i sportske duše.

-Smučkani su totalno. Uopće nisu sportski, curke su više na mene jer vole plesanje, pjevanje, glumu. Stariji sin je pametnjaković. Oni su mi najbitniji - rekla je Leonarda.

Podsjetimo,par je zajedno bio u vezi 32 godine, od kojih su 28 godina proveli u braku za kojeg su rekli da je došao kraj prošle godine. Zajedno su dobili petero djece kćeri Mariju, Martu i Ružu te dvojicu sinova Gabrijela i Rafaela. Bivši nogometaš trenutno ljubi 20 godina mlađu stomatologinju Marijanu Gikić (33).