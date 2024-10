Lepa Brena na svoj je rođendan objavila: 'Svečano otvaramo i peti koncert u Areni Zagreb!'

Već više od 40 godina Lepa Brena niže uspjeh za uspjehom, a u nedjelju je na svoj 64. rođendan još jednom dokazala da joj je samo nebo granica. Još prošle godine započela je s najavom serije koncerata u zagrebačkoj Areni pa će tako regionalna zvijezda nastupati u Areni Zagreb 6., 7., 9. i 10. prosinca, no danas je objavila da slijedi i peta večer.

- Zaista mi je ovo jedan ovako baš divan dan. Činjenica je da ja baš i ne volim proslavljati svoje rođendane, uvijek sam voljela slaviti tuđe rođendane i nekako kupovati drugima poklone, cijela ta priča sada se svodi na to. Prvo hvala vam svima na predivnim čestitkama, a drugo, ja bih željela kao poklon svim svojim fanovima i svima onima koji vole moju glazbu i moje koncerte objaviti da ćemo danas svečano otvoriti peti koncert u zagrebačkoj Areni, kao poklon svim mojim fanovima i da će to biti 16. prosinca! - poručila je pjevačica putem Extra FM-a.

Lepa Brena održala drugi koncert u sarajevskoj Zetri | Foto: Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija

Iza nje su rasprodani stadioni i arene diljem Balkana, hitovi poput 'Uđi slobodno', 'Pazi kome zavidiš', 'Ti si moj greh', 'Boliš i ne prolaziš', a na svoj dobro poznati repertoar za Zagreb će dodati i najnoviju pjesmu.

- To je jedna božanstvena predivna balada, autor je Filip Živojinović, koji je autor i mnogih Aleksandrinih pjesama. Napravio je nešto što je zaista osvojilo moje srce. Nadam se da će ta ista pjesma pronaći put do poklonika moje muzike i da će doprijeti do njihovih srca, za dva tjedna imat ćemo novu pjesmu i novi spot - otkrila je za Extra FM.

Foto: Extra FM

Svi koji žele biti dio glazbeno-scenskog spektakla koji se priprema za Extra koncerte godine, uživati u vrhunskoj produkciji i dobro poznatim stihovima Lepe Brene ulaznice mogu osigurati putem Eventim sustava.