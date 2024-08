Lepa Brena nije propustila trap koncert u Beogradu! U provod povela sina i njegovu djevojku

Slovenska glazbenica Senida Hajdarpašić (39), poznatija kao Senidah, održala je u petak navečer prvi veliki solistički koncert u Beogradu na stadionu Tašmajdan. Na pozornicu je izašla u raskošnoj bijeloj kombinaciji i pozdravila tisuće obožavatelja.

- Nikada mi se nije desilo, da izađem na binu i da cmizdrim. Ali, da nije vas, ne bi bilo ovoga. Hvala Beograde - poručila je.

Izvela je svoje dobro poznate pjesme, među kojima su 'Level', 'Mišići', 'Behute' i brojne druge.

Foto: F.S.

Foto: F.S.

Trap spektakl nije propustila ni balkanska zvijezda Lepa Brena. Bodrila je dragu kolegicu iz publike, a s njom su bili sin Viktor i njegova djevojka Sofija Spasojević.

Foto: Instagram/Screenshoot

U publici je bila i pop zvijezda Nataša Bekvalac, koja se družila s makedonskim producentom Darkom Dimitrovom.

Foto: Instagram/Screenshoot

Iako su svi očekivali dolazak Dine Merlina, koji sa Senidah ima duet 'Dođi', glazbeni čarobnjak nije se pojavio na pozornici.

- Ne smijem reći, ali kad je Dino Merlin u pitanju, ti si njegov gost. On nije tvoj gost. On ne može biti moj gost, ja mogu biti njegov gost! Za sada, ne znam. Nisam ga ni zvala zato što me bilo jako strah da će da me odbije - rekla je Senidah za srpske medije.

Zagreb: Prvi koncert Dine Merlina u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL