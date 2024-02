Let 3, Baby Lasagna i Kedžo kreću u utrku za hit siječnja

Nakon uzbudljive glazbene 2023. godine i svečane dodjele koja se održala 25. siječnja u zagrebačkom HoB-u, spremni smo za novo izdanje prestižne glazbene nagrade Cesarica!

2024. započinjemo s određenim novitetima. U novom konceptu očekuju nas brojni intervjui s najvažnijim imenima hrvatske glazbene scene, a kako će od ove godine izgledati finalna dodjela, otkrit ćemo vam na vrijeme.

U 2023. su slavili Let 3 s pjesmom „Mama ŠČ!“ koja je proglašena Hitom godine, zatim Grše s pjesmom „Mamma Mia“ koja je osvojila Cesaricu za Digitalni Bestseller, Mihovil Šoštarić Lockroom koji je osvojio Cesaricu za Hit autora i Gibonni koji je dobitnik Cesarice Bestseller koja se dodjeljuje izvođaču s najvećim brojem prodanih koncertnih ulaznica u protekloj godini prema službenim podacima HDS ZAMP-a.

Čestitke njima i svim dobitnicima Cesarica za Hit mjeseca u 2023., vrijeme je za novo izdanje, novu konkurenciju i otkrivanje novih hitova!

Danas kreće glasovanje za Hit siječnja 2024., a nominirani su:

BABAROGA – LET 3



Nakon što su osvojili sve što se može osvojiti u 2023. (uključujući i Cesaricu za Hit godine!) s pjesmom „Mama ŠČ!“ Let 3 ide dalje. „Babaroga“ je vani i u konkurenciji za Hit siječnja! Hakirani ili ne, dečki iz grupe Let 3 su ponovno izazvali interes javnosti i osigurali natjecanje na Cesarici. Autori pjesme su naravno Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja.

RIM TIM TAGI DIM – BABY LASAGNA



29-godišnjak iz Istre pokorio je internet, završio na naslovnicama i preko noći uspio u tome da svi klikaju na pjesmu „Rim tim tagi dim“. Ime mu je Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić i sam je autor pjesme koja konkurira na skorašnjoj Dori. Cijeli hajp oko pjesme, osigurao mu je, očekivano, i nominaciju za Hit siječnja.

VOLJENA ŽENO – DAMIR KEDŽO



Jedan od tri nominirana za Hit siječnja nagrade Cesarica je i Damir Kedžo, prepoznat i priznat po svojim vokalnim sposobnostima i dobitnik nekoliko Cesarica statua. Pjesma „Voljena ženo“ pjesma je s kojom se natječe na Dori kao i njegova ovomjesečna konkurencija, a autorski potpis na pjesmu stavio je Ante Pecotić. Pjesma „Voljena ženo“ moćna je balada za koju Kedžo kaže da se odmah zaljubio u nju.