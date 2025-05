Let 3 ima novu pjesmu 'Lassie'

''To je ona mladenačka vatrena ljubav koja zna biti tijelom žestoka i prljava, a duhom je zapravo anđeoski čista i nevina. To je ona ljubav koju osjećaš u želucu, ljubav od koje gore uši, ljubav zbog koje ne možeš spavati, a nikad nisi umoran. Naš Lassie je upravo to – simbol bezgranične ljubavi i povjerenja.” – izjavio je frontmen benda Zoran Prodanović Prlja.

Autor teksta je Damir Martinović Mrle, glazbu je s njim realizirao i Matej Zec, uz aranžman i produkciju, a sve je nastalo u njihovoj glazbenoj radionici – čarobnjačkoj kućici zvuka 'Studiju GIS'.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

O čemu govori Lassie i koja je njegova uloga u ljubavi, objasnio nam je Mrle:

“Sva ljubav svijeta rasplamsala se između nas – stopljeni dušom i tijelom, u zagrljaju koji miriše na znoj i nježnost. Sline, uzdasi i mokre noći prolaze kroz nas kao val spasa, dok se ljubimo do ruba svijesti. A nad svime bdije Lassie, naš pas čuvar zaljubljenih, koji zavija na mjesec jer ovo je ljubav koja gori bez kraja.

Režiju pratećeg video spota potpisuje Radislav Jovanov Gonzo, a sniman je u šumovitom i bajkovitom krajoliku sela Slavagora pored Samobora, koji dodatno ističe psihodeličnu, vizualno bogatu i emotivnu atmosferu pjesme.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

“Kakve veze ima Lassie s majmunima – ne znam, ali su mi išli zajedno s ovom pjesmom koja ti se ‘lijepi’ i zarazi te u trenu. Let 3 na toj trip livadi i sve zajedno vuklo je u jednu pozitivnu koloritnu summer energiju koju je Prlja nazvao umma gumma!”, nadovezao se redatelj Radislav Jovanov Gonzo.

Let 3 još jednom dokazuje da su majstori pretvaranja emocije u audiovizualni spektakl, a Lassie nije samo još jedna ljubavna pjesma – to je stanje duha, tjelesna ekstaza i oda ljubavi u njezinom najčišćem obliku.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

Za montažu je zaslužna Anita Jovanov, dok režiju i kameru potpisuje Radislav Jovanov Gonzo. Snimke iz zraka realizirao je Fran Kaić, make up Ivana Šimunić, a za kostimografiju i vizualni identitet pjesme pobrinula se Marita Čopo. U spotu je glumila Ana Kižlin, koja ujedno potpisuje i izvršnu produkciju spota.

POSLUŠAJTE PJESMU: