Let 3 je zove na koncert, hoće li bivša premijerka i otići? 'Ipak sam ja pjevala njihovu pjesmu'

"Jaco, na popisu si, dođi", pozivaju riječki rokeri Let 3 bivšu premijerku Jadranku Kosor (70) na sutrašnji koncert na zagrebačkoj Šalati.

Letovci su za Kosor napravili poseban video na društvenim mrežama. Obukli su se u zlatne kostime, imali su na glavi instalacije koje podsjećaju na aureole, stali su u krug i kleknuli pred portretom bivše premijerke.

- Je, je, vidjela sam i zahvalila sam se na Twitteru – kaže nam Kosor koja nije još stigla razmisliti hoće li se odazvati pozivu.

- Ne znam, ne znam, evo sad se bavim čuvanjem unuke pa nisam stigla uopće razmišljati. Drago mi je da me pozivaju. A sam poziv me i nije iznenadio, s obzirom na to da sam ipak ja pjevala njihovu pjesmu – dodala je ponosno.

Kosor je naime sudjelovala u showu Masked singer gdje je, nakon izvedbe pjesme “Mama ŠČ!”, ispala.

Maskirala se u 'Kraljicu', a sliku u kostimu objavila je na koricama svoje autobiografske istoimene knjige "Kraljica: Života ima i izvan politike".