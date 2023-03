Let 3 objavio spot 'Mame ŠČ!'

Eurosong je sve bliže, a članovi 'Leta 3' snimili su spot za pjesmu 'Mama ŠČ' koji je premijerno prikazan na Dnevniku HRT-a.

Redatelj spota je Radislav Jovanov Gonzo, kojemu je ovo, kako je rekao, samo šlag na torti nakon svih godina uspješne suradnje i prijateljstva.

Članovi riječke grupe rekli su kako su spremni za Eurosong.

- To je jedna pozitivna energija koju smo mi htjeli poslati - taj čarobni ŠČ koji štiti. On napravi atmosferu potpune zaštite: I will protect you with power of love. I štiti od psihopatije i sociopatije - rekao je za HRT Damir Martinović Mrle.

Prokomentirali su da neće mijenjati kostime, uz poruku da je manje više.

- Ostat će isti kostimi jer su nam jako lijepi, lijepe su te boje jer to je već postalo prepoznatljivo tako da ne bismo tu ništa mijenjali - ali napravili smo ove lijepe kostime - i to nam je naša frendica iz Sarajeva sašila, zove se Lejla Hodžić i ovim putem joj zahvaljujemo. Da cijela regija izrađuje kostime za nas, to je predivno - dodao je Mrle.

Odgovorili su i na pitanje hoće li ostati raketa na scenskom nastupu.

- Tako, da, ostat će rakete, a sad etikete - može nas podržati netko tko ima novca pa možemo staviti njegovu sliku na etiketu - rekao je Zoran Prodanović Prlja.

Eurosong će se održati u Liverpoolu od 9. do 13. svibnja.

Prvo polufinale na rasporedu je u utorak, 9. svibnja, u 20 sati. Let 3 nastupit će u prvom dijelu emisije.

