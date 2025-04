Lete preko oceana zbog Olivera: Karan, Kondža i Spalato pričali za 24sata o turneji u Australiji...

U dalekoj Australiji, tamo gdje more ne šumi kao Jadran, ali srce Hrvata kuca jednako snažno, održat će se posebne večeri pune sjećanja, ljubavi i glazbe. Turneja posvećena jednom od najvećih glazbenika ovih prostora, Oliveru Dragojeviću, održat će se 25. i 29. svibnja te 1. lipnja u Melbourneu, Sydneyu i Perthu u tamošnjim koncertnim dvoranama.

Goran Karan, Tedi Spalato i Zorica Kondža dolaze donijeti dašak Dalmacije preko oceana. Uz njih, nastupit će i grupa Dupini, koja je godinama pratila Olivera, te Oliverov nećak Petar Dragojević na koncertima u sklopu 'Tragom Olivera'.

Foto: cagaljiv

- Pjevali smo 'Trag od ljubavi', a sad se ta turneja zove 'Tragom Olivera' što je divna stvar kojom nas Oliver s onoga svijeta časti - rekao je Karan pa dodaje: "Dupini, bend koji je s njim svirao desetljećima, ne samo da imaju pravo, nego i dužnost nositi dalje njegovu glazbu, tu baklju njegovih pjesama koja i dalje pali ljubav u srcima diljem svijeta". Objašnjava i kako je Oliver kroz svoj klavir Mediteranu davao jednu dozu Amerike, odnosno malo Stevieja Wondera, malo Raya Charlesa, ali da je 'glas od soli' bio samo njegov. Glazbeno stvaralaštvo Olivera osjetio je još u vojsci.

- Utjecaj Olivera na mene počeo je tijekom mojeg vojnog roka. Tad sam nosio njegov album 'Karoca', koji mi je bio poveznica s domom i morem - zaključuje Karan.

Prošlo je 4 godine od smrti Olivera Dragojevića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tedi Spalato priznaje da su emocije izmiješane pa osjeća radost, nostalgiju i duboku povezanost s Oliverom.

- Bez njega moja pjevačka i glazbena karijera ne bi bili isti. Bio mi je pjevački uzor još dok sam kao dječak slušao njegove pjesme - govori nam Tedi, a posebno mu je drago što će zapjevati na mjestima gdje je pjevao i Oliver.

- U izvedbi Oliverovih pjesama u Australiji bit će više od 25 glazbenika, uključujući i gudački orkestar iz Australije, a sve po aranžmanima Ante Gele i maestra Bjelinskog. Bit će to pravi glazbeni doživljaj - tvrdi Spalato.

Na australskoj turneji zapjevat će i pjesmu 'Ne diraj moju ljubav', koju je s Oliverom snimio prije 15 godina, a uskoro bi trebala ugledati svjetlost dana. Također, izdvojio je pjesmu 'Ništa nova' koja je za Tedija 'čista umjetnost'.

Zorica Kondža s Oliverom je snimila tri dueta, među kojima se posebno izdvaja 'Ti si moj san'. Iako priznaje da se 'zasitila' turneja na drugim kontinentima, ovu je ipak prihvatila zbog Olivera.

- Bilo je dosta koncerata ovih nekoliko godina posvećenih Oliveru pod nazivom 'Tragom Olivera'. Prošli smo cijelu Hrvatsku, a sada ćemo to prenijeti i u Australiju. Ljudi koji su Oliveru tamo organizirali koncerte su nas čuli i poželjeli da im donesemo tu atmosferu. Isprva sam bila neodlučna, ali sada mi je drago što idem - rekla nam je Kondža.

Foto: Ivo Cagalj/Vecernji list

S Oliverom je dosta surađivala na početku karijere pa su provodili i puno vremena na putovanjima na koncerte. S osmijehom i ponosom u glasu tvrdi kako je stajajući na pozornici s Oliverom učila o glazbi na ispravan način.

- Oliver je znao prenijeti emociju kao rijetko tko. Bio je velika duša i pjevao je iskreno, o ljubavi, temi koja nikad ne zastarijeva - poručuje.

Na koncertima je primijetila kako publika obožava 'Cesaricu' te da se uvijek diže na noge na tu pjesmu, a Zorica je opisuje kao svojevrsnu 'himnu'. No, ona je izdvojila pjesmu 'Nocturno' koju joj je Oliver znao zapjevati za dušu.

- Pjesme poput 'Magdalena', 'Romanca' i 'Galeb' ostaju vječne. One nisu trend, one su zauvijek. Složila bih se i s Tedijem, 'Ništa nova' je čista umjetnost. To je priča, drama, film, život jednog čovjeka iz krša, a koju mogu vidjeti i osjetiti i ljudi s kontinenta. Fiamengo je znao pisati slike u tekstu - navela je Kondža.

Foto: Marko Prpic/Vecernji list

Oliver je, prema Zorici, imao sreću surađivati s vrhunskim tekstopiscima kao što su Fiamengo, Runjić, Popadić i drugi. Dodaje da su znali dalmatinske riječi i duh koji su vješto prenijeli na tekstove.

- Fale mi takvi tekstovi danas. Tekst je bio srce pjesme, a onda ga je Oliver pretvarao u emociju - emotivno je zaključila Kondža.

Iako ga nema godinama, Oliver i dalje živi. Kroz pjesme, uspomene, publiku. Toga je svjesna i Kondža.

- Kad čujem Oliverovu pjesmu na radiju, stanem i slušam. Svaka njegova interpretacija bila je iskrena i duboka. Kad pjevam njegove pjesme na koncertima, imam osjećaj kao da me sluša i da ga moram dostojno otpjevati - poručila je.

Kada nekoga poznaješ godinama, anegdote se samo skupljaju pa na prvu možda nije lako reći i ispričati nešto takvo. Zorica je sretna što je poznavala Olivera, a opisuje ga kao 'dobrog psihologa'.

- Bio je iznimno duhovit, znao je ublažiti tremu šalom, čak i na bini. Bio je pravi Dalmatinac, bez zle misli, ali s puno šale. Znao je čitati ljude. Bio je dobar psiholog i znao je s kim ima posla, tko je iskren, a tko nije. Uvijek je bio ljubazan, ali iskren - zaključila je.