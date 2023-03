Leto na Obonjanu osnovao kult, za 6000 eura je 'propovijedao' u bijelom, a sad 'fura' tigrasto

Jared Leto (51) bio je zvijezda crvenog tepiha na Givenchyjevoj reviji na Tjednu mode u Parizu. Glumac i frontman benda '30 Seconds to Mars' pojavio se u tigrastom odijelu s 'dekolteom', koje je upario sa srebrenom torbicom i futurističkim cipelama. 'Furao' je crveni 'smokey eye', a okupljenim fotoreporterima pozirao je nasmiješen otkrivši 'metalne' zube.

Leto je prije četiri godine na otoku Obonjanu kraj Šibenika osnovao kult s nekoliko stotina sljedbenika koji su se prozvali Echelon, a koji su za ulaznice po cijeni do 6000 eura družili se s njim i njegovim bendom tri dana.

Foto: Instagram/Jared Leto

- Da, ovo je kult, Mars otok - objavio je bend na svojim službenim stranicama nakon festivala. Bend je tijekom tri dana održao dva koncerta, a Leto je hodao okolo u bijelom dok su ga fanovi slijedili po otoku te im je 'propovijedao'. Meditirali su, prakticirali jogu, kupali se i sunčali, a prodaja alkohola bila je zabranjena.

Foto: PROMO

Letov 'Camp Mars' prve četiri godine održavao se u Americi, a onda su 2019. otkrili Hrvatsku, odnosno otok Obonjan. Najavljivalo se da će se festival održati i 2022., no od toga nije bilo ništa.

Leto se proslavio ulogom Jordana Catalana u hit seriji iz devedesetih 'I to mi je neki život' u kojoj je glumio s Claire Danes. Paralelno je osnovao i bend '30 Seconds to Mars'. Nakon serije 'I to mi je neki život' glumio je u 'Klubu boraca', 'Rekvijemu za snove', 'Dallas Buyers Club' a za ulogu u tom filmu dobio je Oscara za sporednu ulogu. Kasnije je glumio u 'Suicide Squad', 'Blade Runner 2049', a u fokus javnosti opet je dospio zbog uloge u filmu 'House of Gucci' s Lady GaGom.

Foto: Youtube/promo

Najčitaniji članci