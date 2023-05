Letovci izvlačili papirić, evo kad nastupaju u finalu : Znao sam da ću to izvući, imam laser oči!

Šest godina je Hrvatska čekala da netko od naših predstavnika prođe u finale, a sad je to uspjelo dečkima iz Leta 3. Nakon što su u prvoj polufinalnoj večeri otpjevali 'Mamu ŠČ!' osvojili su dovoljno glasova za prolazak dalje.

Nakon što su svi nastupi završili došao je red na izvlačenje papirića koji su pokazali tko će kada nastupati u finalnoj večeri. Let 3 je izvukao papirić na kojemu je pisalo da nastupaju u drugoj polovici finala.

- Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani 'second hand'. To je puno bolje nego u prvoj, ali ja sam znao da ću to izvući. Ja to vidim, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas, najbolje ili ništa - poručio je Mrle.

