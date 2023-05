Mrle u svom stilu rekao što je napravio jutro nakon pobjede i otkrio: Prlja se jako prehladio

Čim sam se probudio, izd*kao sam si ga. To je prva stvar koju sam napravio. Ivanka nije sa mnom tulumarila, ostala je spavati u sobi, rekao nam je Damir Martinović Mrle (61) u hotelu u Liverpoolu u kojemu su smješteni sudionici 67. Eurosonga. Oni koji su prošli u subotnje finale još su spavali ili liječili mamurluk jer na kišnim liverpulskim ulicama ujutro nije se mogao sresti nijedan fan Eurosonga.

Ma samo neka su se odmarali Hrvati, Srbi, Norvežani, Moldavci, Švicarci, Finci, Izraelci, Česi i Portugalci. Imamo vremena do subote da nabrijemo glasove za navijanje. Croatiaaa!!! Kad su nas prve pročitali da idemo dalje u finale, cijelom dvoranom liverpulske arene zavladala je neopisiva euforija.

- Bilo mi je drago da su nas pročitali prvima, a ne negdje na sredini ili pri kraju, jer ne volim te natjecateljske emisije u kojima se igra za mjesto ili ispadanje. To me baš razveselilo. Ranije je bila ideja da stojimo svi u jednom redu i onda ispadamo jedan po jedan. Nasreću, fanovi Eurosonga napravili su peticiju jer su saznali u međuvremenu da će to tako biti. Ovo je bilo najbezbolnije - kaže Mrle.

Trenutak prije nego što su Letovci izašli na pozornicu, hrvatska delegacija, mediji i naši obožavatelji nisu mogli sakriti nervozu ili smo je htjeli pred ostalima ''prodati'' pod uzbuđenje. No na prve taktove ''Mame ŠČ'' svim novinarima pogled je bježao na ukrajinske kolege, koji su raširili svoju zastavu i od početka do kraja otpjevali našu pjesmu. A zatim su uslijedili intervjui s finalistima.

- Nakon proglašenja bila je neka užasno dosadna konferencija koja se nekontrolirano otegla. Nakon toga smo otišli u centar Liverpoola, gdje nam je hotel, našli neke lijepe klubove koji dugo rade pa smo pili cijelu noć. Bilo je i fanova, naravno, pridružili su se, pljeskali nam - otkrio je Mrle.

A što je bilo s Prljinim glasom, pričalo se da se prehladio?

- To je još jedan od problema protiv kojeg moramo nešto poduzeti zato što smo u tim sobicama, u dvorani, i tu stalno radi ta neka ventilacija, klima i zrak nam se užasno osuši. On se ustvari prehladio, a to je shvatio tek kad je došao na pozornicu. Ne znam što ćemo sad napraviti po tom pitanju da se ne događa, moramo malo izaći. No pada kiša i komplicirano je s osiguranjem. Kad jednom uđeš, više ti se ne da izlaziti. Pregledaju ti kosti i sve živo, kao na aerodromu - zaključio je Mrle.

