Leyla Hajrović kupila je novu Birkin torbu od oko 120.000 kn

Na društvenim mrežama Leyla se pohvalila novom torbom, a dame koje je prate su očarane odabirom. Napisale su joj kako je to torba iz njihovih snova i zaželjeli da s njome obiđe svijet

<p>Supruga igrača Dinama <strong>Izeta Hajrovića </strong>(28), <strong>Leyla Hajrović </strong>(30) poznata je i kao ljubiteljica skupocjenih krpica, a svoje pratitelje nije razočarala novom objavom na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Leyla proslavila rođendan </strong></p><p>Pohvalila se novom torbicom poznatog brenda Hermes Birkin, koje na njihovoj stranici koštaju i do milijun kuna. Odabrala je model Birkin 25 Vert Amande, koji se prodaje za 16 tisuća eura, odnosno nešto više od 120 tisuća kuna. Zbog 'obnove ormara' supruga dinamovca bila je presretna.</p><p>- To nije torbica, to je Birkin. Ništa se ne može usporediti s novom Birkinicom - istaknula je Leyla i objavila sliku torbe, a njezine pratiteljice su oduševljene kupnjom. </p><p>- Wow, obožavam ovu torbu - napisala je jedna, a druga se složila pa dodala: </p><p>- To je torba iz mojih snova. </p><p>Leyla u svom ormaru već ima nekoliko ovakvih modela i na Instagramu ne krije da puno novaca troši na cipele i torbice. Nedavno je objavila kako kupnja Birkinice nije 'bacanje' novca već pametna investicija. </p><p>- Kao što već znate, osoba sam koja uvijek gleda nešto što je profitabilno i što drži vrijednost. Mrzim trošiti novac na stvari koje su sezonske. Kada nešto kupim onda kupim pametno i ne bih rekla da je to kupovina. Ne kupujem Birkinicu nego ulažem u Birkin. Ova torba nikada neće izgubiti na vrijednosti već će joj cijena samo rasti. No to će se dogoditi samo ako ju kupite u Hermes dućanu kao što sam i napravila - zaključila je Leyla. </p>