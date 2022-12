Liam Hemsworth i Miley razveli su se nakon osam mjeseci, za sve su 'krivi' alkohol i nevjera

Glumac Liam Hemsworth (32) i pjevačica Miley Cyrus (30) upoznali su se i zaljubili 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song' i do 2020. bili su jedan od dugovječnijih slavnih parova.

Prvi put viđeni su zajedno u zimu 2009. kada su ih snimili na zajedničkom ručku s Liamovim roditeljima. Nakon dvije godine veze i nekoliko prekida, par se zaručio 2012. Šest godina kasnije, 23. prosinca 2018. napokon su se vjenčali. Iako je sve bilo u tajnosti, doznalo se da su sudbonosno 'da' rekli u gradu Franklinu u Tennesseeju, no sreća nije dugo potrajala. Već iduće ljeto, 2019., objavili su da se razilaze, samo mjesec dana nakon što su zajedno proslavili desetu godišnjicu veze. Brak je trajao osam mjeseci.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Desetogodišnju vezu okončali su rastavom krajem 2020. godine, a tada se o svemu oglasio Liam.

- Bit ću kratak, Miley i ja smo se nedavno razišli i želim joj zdravlje i sreću na njezinom daljnjem putu - napisao je na Instagramu.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

Navodno je razlog bio taj što se pjevačica nikako nije htjela smiriti, ali ni odustati od žena, dok je Liam htio mirniji život. Ipak, izvori bliski paru kažu i kako ga je Miley varala, a da je Liam imao problema s alkoholom, što je Miley kao nekadašnjoj ovisnici jako smetalo.

Nakon razvoda, Liam je započeo vezu s australskim modelom Gabrielle Brooks. Ona je svojedobno u ekskluzivnom intervju za Daily Telegraph's Stellar magazin potvrdila kako se viđa s glumcem i izjavila kako joj je 2021. godina 'najbolja godina u životu'.

Miley je, ističu strani mediji, u vezi s glazbenikom Maxxom Morandom.

- Skupa su godinu dana sada i Miley je stvarno sretna. Njezina obitelj ih jako voli i drago im je što su skupa, misle da si baš odgovaraju - navodi se u člancima. Prohodali su krajem 2021., a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

