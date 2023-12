Lidija Bačić priča nam o glazbi, kilogramima i obitelji: 'Vidim se uskoro kao majka, volim djecu!'

Bilo je lijepih poklona ovog Božića, ali mi je najdraži dar što je cijela obitelj zdrava i sretna. I neka to potraje, kaže nam Lidija Bačić (38). Splitska pjevačica, sa stasom i glasom, dočekat će 2024. radno. U Biogradu na Moru obećava najluđi i najzabavniji doček, a i u idućoj godini bit će radno. Novi album, novi kalendar, puno zanimljivosti na Planet Lille Shopu, koncerti, a naći će vremena i za malo odmora. Možda i u egzotične krajeve...

Još jedna godina bliži se kraju. Po čemu ćete je pamtiti, a što biste najradije zaboravili?

Pamtit ću je po lijepim putovanjima, dugom ljetu i puno koncerata, a što bih zaboravila... Zapravo, ništa nije bilo loše u mojoj 2023. da bih to htjela zaboraviti.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Jeste li od onih koji donose novogodišnje odluke? I držite li ih se?

Cijeli život kažem da ću napraviti to i to, držati se plana. Već za nekoliko dana to u novoj godini zaboravim, odnosno uglavnom ostvarim planove, ali spontano, po osjećaju, ne po planu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Dočekat ćete je, kao i većina glazbenika, radno. Je li baš to prilika spojiti ugodno s korisnim, dovesti obitelj, prijatelje na nastup i nakon toga dobro se zabaviti s najmilijima?

Da, imam koncert za doček 2024. u Biogradu na Moru. Prošlih godina sam znala voditi prijateljice i prijatelje na doček gdje sam pjevala, nekad sam znala povesti i brata i sestru... Ovaj put ću nakon koncerta kući u Split pa ne vodim nikog. Zna to biti zabavno, lijepo, nezaboravno..., kao i uvođenje publike u Novu godinu... Toliko sreće bude u ljudima.

Je li vam ikad žao što te lude dane provodite radno? Biste li ponekad radije bili kod kuće i slavili unutar svoja četiri zida nego na pozornici?

Meni je glazba zadovoljstvo prije svega, drago mi je što zabavljam ljude, vidim nasmijana lica, usrećuje me to... Život pjevačice nije tako težak, imamo mi dovoljno vremena za bliske ljude, zabavu i odmor...

Foto: sandra simunovic/pixsell

Kad smo kod dočeka, pripremate li neke posebne modne kombinacije za Biograd na Moru?

Već sam isplanirala crvenu kombinaciju jer simbolizira Novu godinu, bit će tu i kaput jer sam zimogrozna i ljetni tip.

Birate li inače odjeću za nastupe sami ili uz pomoć stilista? Postoji li nešto što ne biste nikad odjenuli, što jednostavno nije vaš đir, ne sviđa vam se?

Uglavnom su tu stilisti, ali nerijetko i ja odlučim što želim nositi taj dan. Nekad su to četiri koncerta u nizu, pa onda moraš imati logistiku i sve spremno.

Nitko nije ravnodušan prema vašoj odjeći, stilu, izgledu. U komentarima se mogu pročitati komplimenti, ali i kritike. Pogađaju li vas mišljenja ljudi koji vas osobno ne poznaju? Mišljenja hejtera ili dežurnih sveznalica?

Ja živim realni život, a ne život na mrežama. Mišljenje tih nepoznatih ili izmišljenih profila ljudi mi je nebitno i ne čitam to. U neposrednom kontaktu s publikom na koncertima ili u gradovima gdje me sretnu na ulici to je uvijek njihovo zadovoljstvo, poštovanje, ljubav za moj rad i mene... Kažu da sam jednostavna, normalna, nasmijana i njima draga... To mi je važno... Sve ostalo na mrežama je nerealno i nebitno.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Na naslovnici Cafea utjelovili ste Kim Kardashian koja je za svoj brend Skims pozirala u vintage izdanju, s klizaljkama preko grudi. Volite li Kim?

Pa da, bila je pokretač trenda osoba koje su poznate zato što su poznate. Ona i obitelj su pronašli recept realityja, brakova i fotografiranja... Zaradili su slavu i novac legalno i, očito, pametno. Mislim, volim dobre pjevače, glumce, sportaše, pisce..., ali poštujem njezin uspjeh.

Biste li išli na dijetu zbog neke haljine ili drugog odjevnog predmeta kao što je Kardashianka napravila 2022. zbog haljine Marilyn Monroe koju je nosila na Met Gali?

Srećom, nemam problema s kilogramima i nisam nikad od djetinjstva morala paziti na težinu. Imam obline, super struk... Nisam nikad to morala.

Kako ste proslavili Božić? Doma, u krugu obitelji, ili polnoćka s ekipom? Ili oboje?

U krugu obitelji, tako je najljepše.

Ima li što novog po pitanju ljubavi? Je li vas netko zaintrigirao?

Uvijek ima ljubavi, ona prava ljubav koja će promijeniti moj svijet i prioritete još nije tu, čekam da se dogodi, da bude javna... Dotad nisam pobornik otkrivanja intime za par naslovnica niti to ikome dugujem.

Kako po vama treba izgledati onaj “pravi”, koje odlike mora imati? Što vas prvo privuče kod muškarca?

Stav, odlučnost, hrabrost, humor... Frajer mora biti frajer, ne prema meni nego prema svijetu. To je to u zraku i osjeti se po riječima, djelima, muškosti... To obara svaku ženu.

Vidite li jednog dana sebe kao majku? Kako gurate kolica, igrate se po parkićima? I kad biste mogli birati, koliko biste djece voljeli imati?

Vidim se kao majka, jako volim djecu. Bit će to brzo, sigurno neću još dugo čekati.

Razmišljate li ikad o tome kako vrijeme brzo leti? O budućnosti, godinama koje dolaze? Prvim borama?

Prije kad si mlađi, ne misliš o prolaznosti. Uhvatim se kako pomislim hoću li imati dovoljno vremena za sve glazbene ciljeve, putovanja, ljubav, obitelj..., ali nisam ja ni blizu tih godina kad bi to trebala biti briga. Uživam u životu punim grudima.

Kako općenito gledate na starost? Plaši li vas ili mislite da i to doba ima svojih čari?

Sigurno ima čari... Iskustvo, mudrost... Ne plaši me, to je prirodni tijek, rodimo se i umiremo... To je tako... Važno mi je samo to da ostvarim sve svoje ciljeve i mirno starim.

Jeste li pobornica uljepšavanja i pomlađivanja žena u nekoj zreloj dobi? Biste li se i vi, jednom, podvrgnuli estetskoj kirurgiji?

Zašto se uljepšavanje povezuje sa zrelom dobi? Znam puno zrelih žena koje nisu išle na uljepšavanja i divne su, isto tako znam puno tek punoljetnih cura s puno, puno zahvata.

To je osobna stvar i svačije pravo da radi što želi dok to ne ugrožava druge. Nisam protiv toga i svatko može odlučiti kad će i hoće li to raditi, pa i ja. I to su nam donijeli civilizacija i napredak.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Je li vaš besprijekoran izgled samo stvar genetike ili neku ulogu ima i vježbanje, trčanje, zdrav život? Ono što sve žene zanima je - kako postići izgled poput vašeg?

Hvala za kompliment. Meni pomaže visina jer sam visoka 179 cm, a imam sreću da sam i građena lijepo sa strukom i oblinama. I kosu tretiram tradicionalno maslinovim uljem. Ne bih nikad nosila ekstenzije ili perike, mislim da je važan dio ženstvenosti kosa. Ne vježbam u teretanama, ali svi smo u obitelji fit, to su geni... Šećem puno, a ljeti puno plivam, penjem se na Marjan... Nekad ujutro odradim klasičnih vježbica 20-ak minuta i to je to. Savjet je da poštujete svoje tijelo i ne unosite u sebe prekomjerne količine gluposti, eto. Ali ja jedem normalno, kolače tamanim (smijeh).

Kako se nosite s obožavateljima (posebice muškim)? I s kakvim vam sve forama ulijeću?

Normalno, puno je muških, ali i ženskih fanova... Ljudi priđu za sliku, autogram..., ali sve je to jako lijepo i toplo. A odgovor na drugi dio pitanja je da sam ja žena sa stavom i meni nitko ne ulijeće niti za to ima prilike jer živim u svom zaštićenom svijetu, ne biraju oni nego ja. Ulet mi je tinejdžerska riječ...

Studirali ste ekonomiju, ali je glazba ipak prevagnula. Kako su se roditelji nosili s tom odlukom? Podržali su vas ili odgovarali? Upozoravali na nesigurnost te profesije?

Glazba mi je oduvijek sve, roditelji su me uvijek podržavali, pogotovo majka... Znali su da imam predobar vokal i sretni su što sam uspješna u tome što radim i volim. Ova profesija je jako sigurna za one koji dobro pjevaju i znaju pružiti publici taj dodir magije, nikad nisam požalila i glazba mi je donijela jako puno... I materijalno i emocionalno. Ali to je ‘full time job’, nema tu ono... pola sam odvjetnik, pola glazba. Samo potpuna predanost i vjera u uspjeh donose satisfakciju.

Obitelj vam nije medijski eksponirana, čini se da žive jednostavno i mirno. Bude li trenutaka kad vaša slava ometa njihov mir? Kad njih gnjave da dođu do vas?

Da, mi smo klasična splitska obitelj, ne žele se moji medijski eksponirati, osim sestre Dore, koja se prije aktivnije bavila pjevanjem. Ne gnjave ih, uglavnom mi preko njih šalju pozdrave ili podršku ako saznaju da su moja obitelj.

Imate dvije sestre i brata. Kako je izgledalo vaše djetinjstvo? Tko je bio nestaško u obitelji?

Djetinjstvo je bilo bajkovito, odrasla sam u centru Splita, kod Prokurativa. Beskrajna igra po Dioklecijanovoj palači, kupanja i duga ljeta na splitskim plažama, bilo je rajski. Ja sam bila najzahtjevnija od nas četvero, htjela sam da je sve po mom, pjevala sam non-stop, dramila... Navikli su se moji na to (smijeh). Ali svi smo mi izrasli u dobre ljude.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Dolaze li vam na koncerte? I tko u obitelji sprema sve intervjue, tko ponosno govori “Moja Lidija”?

Dođu, dođu kad pjevam po Dalmaciji. Nekad majka, otac... Nekad brat, sestre... lijepo je to. Pa svi su ponosni, majka najviše govori ‘Moja Lidija ovo’, ‘Moja Lidija ono’... Za prva natjecanja i pobjede me ona motivirala...

Uz brojne nastupe radite i na svojim proizvodima, kalendarima, ručnicima, šalicama... Pripremate li od iduće godine nešto novo?

Obnavljam svoj shop, bit će to još šira ponuda jer se javljaju iz cijelog svijeta za moje vinile, postere, glazbu, suvenire... Moram to poštovati i dati publici još više. Drago mi je da uz glas vole i moj lik.

Kako će izgledati kalendar za 2024.? Kakve će ga fotografije krasiti? Koliko će se razlikovati od prethodnih?

Baš je u prodaji, cover je i ovaj put potpuno drukčiji od prethodnog. Fotografije su ovaj put s puno mojih različitih karaktera i lica, za svakog ponešto... U trendu je s ovim vremenom i baš izgleda pomalo futuristički.

Planovi i želje u idućoj godini?

Svijet otvorenog uma i svijet u miru, puno putovanja, novi album, koncerti, prava ljubav... Neka je svima sretna 2024.!