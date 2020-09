Lidija i Nives u 'guzoboju': Legle na trbuh pa istaknule stražnjicu

Kolegice su fotografijama izludile pratitelje, koji su im u komentarima pisali kako savršeno izgledaju. Neki nisu mogli skriti koliko im se sviđaju njihovi kadrovi pa su ih upitali treba li im društvo

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) iščašila je lakat prošli tjedan, ali zbog toga nije zaboravila na svoje pratitelje na društvenim mrežama. I dalje im daje uvid u svoje svakodnevne aktivnosti, kao i prije, samo što sada s jednom rukom kuha, čisti, pere, zalijeva vrt...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives bi htjela glumiti u horor filmu </strong></p><p>Ruka u zavoju nije ju spriječila od ljetnih radosti. Doduše, ne može se kupati u moru, a i trenutačno je u Zagrebu, ali zato uživa u sunčevim zrakama. Utegnula je svoje obline u kupaći kostim, legla na trbuh i okinula selfie.</p><p>- Ako ništa, barem sezona sunčanja još uvijek nije završena za mene - poručila je Nives. </p><p>- Ima li mjesta za sunčanje? Dosta nas bi se tu voljelo osunčati - napisao je jedan pratitelj, a drugi je dodao: </p><p>- Prelijepa si, osunčaj sjajnu guzu.</p><p>Izgleda kako Nives nije jedina koja gušta u zadnjim danima prije nego što kalendarski počne jesen. To radi i njezina kolegica, pjevačica <strong>Lidija Bačić</strong> (35). Ona se izležavala u jednodijelnom kupaćem kostimu u hotelu pokraj mora. Nosila je visoke pete, također je legla na trbuh i istaknula stražnjicu. To su odmah primijetili svi oni koji je prate. </p><p>- E, stvarno si zgodna do bola - pisali su joj pa poručili: </p><p>- Ovo nije normalno. Ne možeš mi ovo raditi. Treba li ti društvo?</p><p>Nives i Lidija nisu odgovarale na takve provokativne poruke, imaju pametnijeg posla. Jedna hvala boju na suncu dok se još može, a druga je odlučila malo odmoriti u sobi. </p>