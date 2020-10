Lidija iz 'Braka: 'Pametna sam i neovisna. Kažu da sam i lijepa'

Ne želim zvučati umišljeno kada kažem da sam ja potpuni paket. Znam tko sam, napisala je i dodala kako ovaj opis posvećuje samoj sebi da se podsjeti kako se treba više cijeniti

<p>Bivša sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', <strong>Lidija Stević </strong>(39), u showu nije pronašla srodnu dušu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Stručnjaci su je spojili sa Splićaninom <strong>Alenom Topićem</strong> (44), no nikako se nisu slagali.</p><p> Lidija na društvenim mrežama često piše inspirativne citate, a sada je pohvalila samu sebe.</p><p>- Ne želim zvučati umišljeno kada kažem da sam ja potpuni paket. Znam tko sam. Pametna sam, ambiciozna i neovisna. Kažu mi da sam i lijepa - započela je objavu na Instagramu.</p><p>Dodala je kako ovaj opis posvećuje samoj sebi da se podsjeti kako se treba više cijeniti.</p><p>- Jer sam prečesto zauzeta radeći na tome da budem još bolja osoba te zaboravljam uživati u svemu što već jesam - poručila je.</p><p>Inače, Lidija je počela objavljivati sadržaj po kojem se može zaključiti da je zaljubljena. Na jednoj objavi dala je do znanja kako je pronašla muškarca koji joj savršeno odgovara. </p><p>- Mnogi muškarci željeli su me poleći, ali napokon sam našla onog koji me diže - napisala je Stević u opis fotografije na kojoj je pozirala sa zaštitnom maskom.</p>