Liječnica Petra za 24sata o daru za rođendan: 'Billboard s mojim likom? To je iznenađenje života'

Petra Meštrić, liječnica, influencerica i bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu', jučer je proslavila 30. rođendan, a njene prijateljice čestitale su joj posebnim poklonom. Jedna od prijateljica Petri je stavila povez na oči, a ponijela je i tortu te buket cvijeća. Otišle su na Slavonsku aveniju gdje ju je dočekao billboard s Petrinim likom i tekstom 'Sretan rođendan, Petra Meštrić'.

- Mogu reći da mi je to bilo iznenađenje života. Osoba koja je to naručila zaista me zna u dušu. Tko me zna u dušu, zna da je ovo jedini poklon koji bi me razveselio najviše na svijetu. Da sam stan dobila, ne bi me ovoliko razveselilo. Nema dalje. Ja sam najsretnija žena na svijetu. Mogu samo reći da su u onih pola sata auti trubili često - rekla nam je Petra koja je rekla da ne može ni zamisliti koliko je koštao najam billboarda.

Foto: Privatni album

Javila nam se i Petrina prijateljica Jelena koja ju je i dovela do billboarda:

- Nekoliko prolaznika u prolazu čestitalo je Petri rođendan, ali ona je takva. Privlači pažnju. Billboard je koštao dosta. Moram priznati da nije mali iznos, međutim osoba koja ga je naručila tražila je potpunu diskreciju. Nisu ga naručile prijateljice. Ja jesam jedna od njezinih najbližih prijateljica, međutim baš zato je osoba koja je jako voli zamolila mene da pomognem oko jučerašnjeg dana. Billboard će biti na Slavonskoj aveniji do nedjelje - otkrila nam je Jelena.

Prijateljica je dodala da su pazili da Petra ne sazna za iznenađenje prije vremena.

- Bilo je izazovno da Petra ne sazna za njega dan prije rođendana jer je izašao u nedjelju 19.5., a ja sam je trebala odvesti da ga vidi 20.5. na njen rođendan. Da ne govorim da sam je pozvala u nedjelju k sebi i uzimala joj mobitel cijelo popodne da provjeravam da joj netko nešto ne dojavi - objasnila je.

Foto: Privatni album

- Muška osoba je naručila čestitku. Osoba koja Petru zaista voli. Međutim, on nije javna osoba i ne želi se javno eksponirati. Međutim dobro je upoznao Petru i znao je što Petra voli. Zato je i napravio najbolji mogući poklon. Petra je stvarno zaslužila i više od ovoga jer je divna osoba i osvoji svakoga tko je upozna, ali moram priznati da me ovakav potez nekoga da naruči billboard svojoj osobi ostavio u šoku. Malo sam i ljubomorna - priznala nam je Jelena kojoj je cijeli pothvat oko iznenađenja bio lud te 'napucan' adrenalinom.

Petra je dobila i čestitku od nepoznate osobe na kojoj su stajale četiri crtice. Pretpostavlja se da je riječ o njezinoj ljubavi, ali Petra nije htjela kazati o kome se točno radi.

- Pa mogu samo reci da je to osoba koja zaista zna tko sam ja i što želim u životu. I vidim da je toj osobi zaista stalo - zaključila je mlada liječnica.