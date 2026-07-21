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POSLALA SNAŽNU PORUKU

Lijepa Antonela tješi Messija nakon poraza u finalu SP-a: 'Najbolji si primjer našoj djeci'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Lijepa Antonela tješi Messija nakon poraza u finalu SP-a: 'Najbolji si primjer našoj djeci'
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Antonela Roccuzzo svom je neutješnom suprugu uputila emotivnu poruku nakon poraza protiv Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva

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Nakon bolnog poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva 2026., supruga Lionela Messija, Antonela Roccuzzo, oglasila se dirljivom porukom na Instagramu, objavljenom uz dvije fotografije legendarnog nogometaša.

Na prvoj, snimljenoj netom nakon finala, Messi stoji na terenu tužnog pogleda, sa srebrnom medaljom oko vrata. Na drugoj, starijoj fotografiji, suigrači ga bacaju u zrak u znak slavlja. Upravo je tim fotografijama Antonela naglasila i svoju poruku o tome kako njegova karijera nadilazi jedan poraz.

"Uvijek ćeš biti najbolji, Leo Messi", započela je Antonela. "Ne samo zbog tvog talenta, nego zato što nikad nisi prestao biti svoj. Jer što god se dogodilo, nikad ne spuštaš ruke, uvijek se boriš do kraja i daješ sve od sebe do posljednje sekunde. Ta snaga, taj mentalitet i taj način na koji se uvijek iznova podižeš čine te jedinstvenim", napisala je. 

"Hvala ti što nas svaki dan učiš da se pravi uspjeh gradi radom, žrtvom, ustrajnošću i bez gubljenja vlastite esencije. Najbolji si primjer našoj djeci i inspiracija za milijune ljudi. Divim ti se više nego što riječi mogu izraziti i neizmjerno sam ponosna što koračam kroz ovaj život uz tebe. Volim te neizmjerno", zaključila je.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Njezina objava uslijedila je nakon što je Argentina u napetom finalu Svjetskog prvenstva u SAD-u poražena od Španjolske, čime je propuštena prilika za obranu naslova osvojenog 2022. godine.

Iako je Argentina izgubila finale, Messi je s 39 godina odigrao povijesni turnir, srušivši rekord po broju nastupa na svjetskim prvenstvima. Njegova budućnost u reprezentaciji postala je predmetom nagađanja, a Antonelina poruka u tom kontekstu dobiva još veći značaj.

 *uz korištenje AI-ja
 
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