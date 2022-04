Lille je spremna za novu sezonu: Snimila video, prvo pokazala guzu, a onda i prednji dio...

Foto: Instagram/TikTok

Lidija je, čini se, odsjela u hotelu s prekrasnim pogledom na more no, većina pratitelja to nije ni primijetila. Oni su se osvrnuli isključivo na izgled pjevačice

Lidija Bačić (36) na TikTok profilu objavila je novi seksi video i ponovo zagolicala mašu vjernih pratitelja. POGLEDAJTE VIDEO Kao što se može vidjeti i na snimci, pjevačica je na sebi imala samo bikini. Kameru je postavila ispred kreveta, a zatim se prošetala uz njeg. Prvo je pokazala stražnjicu, a zatim se okrenula kako bi snimila i prednji dio. Lidija je, čini se, odsjela u hotelu s prekrasnim pogledom na more no, većina pratitelja to nije ni primijetila. Oni su se osvrnuli isključivo na izgled pjevačice. U manje od 24 sata, Lille je na videu skupila više od 17 tisuća lajkova i 220 komentara. Sudeći prema objavama na TikToku, Lidija se nalazi u Splitu. Nakon objave gdje pozira u badiću u sobi na nepoznatoj lokaciji, pjevačica je na profilu podijelila i video snimljen na Rivi.