Lille priznala ljubi li koga: 'Iako to inače skrivam, lijepo mi je'

Pjevačica Lidija Bačić (37) dotakla se teme privatnog života i u razgovoru za IN Magazin otkrila ljubavni status, ali i to da je nekad bila sramežljiva.

- Ljubim li koga već godinama nekako zadržavam za sebe. Neki vole o tome pričati neki ne. Ja volim više o sebi i svojem poslu - rekla je Lille pa nastavila:

- Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok još nije finalno, da znamo da je to to za udaju - neću ništa pričati.

Lidija, koja danas hrvatsku javnost obara seksepilnim fotografijama i dobrim izgledom, nekada je bila sramežljiva.

- Jesam, to je odrastanje, stasanje. Kako bih rekla, svi ljudi imaju jedno mišljenje prije deset godina, onda za pet godina potpuno drugačije razmišljaju. Tako svi mi evoluiramo, razmišljamo drugačije. Što ja znam što ću misliti za pet godina. Sigurno jesam u počecima bila sramežljivija, ali Bože moj - zaključila je.

