Lille u haljini pokazala obline, a pažnju 'ukrala' pozadina fotke

Pjevačica je iz minijaturnih kupaćih kostima 'uskočila' u ljetnu haljinu koja je istaknula njezine obline. Pratitelji su je pohvalili kako izgleda kao prava dama, no još im je nešto 'ukralo' pozornost

<p>Pjevačica <strong>Lidija Bačić </strong>zvana <strong>Lille </strong>(34) na društvenim mrežama nerijetko objavljuje golišave i provokativne fotografije. Komentari na račun njezina izgleda 'pršte' nakon svake objave. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lidijom</strong></p><p>Nakon brojnih fotografija u minijaturnim kupaćim kostimima, Lidija je sada naglasila svoju ženstvenost s cvjetnom haljinom. Fotografiju je objavila na Facebooku, a uska haljina do koljena naglasila je njezine obline. </p><p>- Konačno si pristojno obučena, kao prava dama. Čista desetka! Prekrasna si, Lidija - pisali su joj njezini vjerni obožavatelji u komentarima.</p><p>No, jedan od njezinih pratitelja nije primijetio njezinu haljinu i bujne obline, već pozadinu iza nje. Komentirao je i nasmijao mnoge.</p><p>- Zid je katastrofa pregletan, utičnice kao u Bugarskoj, fuge pločica kao da su mala djeca postavljala. Katastrofa - glasio je komentar, no Lile nije ništa odgovorila. Za fotografiju je skupila više od sedam tisuća 'lajkova'.</p><p>Inače, Lidija je nedavno izbacila novi spot za svoju pjesmu pod nazivom 'Satra'. Nakon objave pjesme mnogi su se pitali što znači njezin naziv, ali Lidija ga još nije objasnila. No, iako nisu znali značenje naziva pjesme, Lidiji su pratitelji redom nizali komplimente, većinom zbog spota.</p><p>- Spot izgleda moćno. Fanovi će doći na svoje - pisali su joj po društvenim mrežama. Lidija je pjesmu najavljivala nekoliko tjedana.</p>