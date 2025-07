Lindsay Lohan otkrila zašto je otišla iz Hollywooda i gdje sada živi: 'To je tamo ilegalno raditi'

Lindsay Lohan (39) ovih dana promovira svoj novi film 'Freakier Friday', nastavak popularnog filma iz 2003. godine. Nedavno je Lohan u TV emisiji 'Live with Kelly and Mark' pričala i o svojem privatnom životu. Glumica je prije više od 10 godina otišla iz Hollywooda i preselila se u Dubai, prenosi Page Six.

- Jako je daleko od Hollywooda i mogu živjeti normalnim životom - ispričala je Lohan te dodala kako tamo nema brige hoće li netko fotografirati nju ili njenog sina na ulici. Na pitanje voditeljice Kelly Ripe ima li tamo paparazzija i snimaju li fotografije nje dok je, primjerice, u restoranu, Lohan je odgovorila: 'Ne, to nije legalno'.

Foto: Mario Anzuoni

- Ne možeš fotografirati nekoga ako si u istom restoranu. Moraš pitati osobu za dozvolu, što je puno drugačije nego ovdje - rekla je, što je šokiralo voditeljicu, a Lindsay je dodala: 'Da, privatnost je ključna'.

U Dubaiju Lohan živi od 2014. godine. Udala se 2022. za financijera Badera Shammasa, a godinu dana kasnije dobili su sina.

Ranije je Lohan pričala koliko je teško živjeti pod povećalom javnosti te je 2018. ispričala kako može 'napraviti 99 dobrih stvari i jednu lošu, i ta loša će biti ono na što će se svi fokusirati'.

Foto: Mario Anzuoni

- Mogu biti najbolja verzija sebe, to se nikada neće spominjati. I ja sam čovjek, i ja griješim. Ali to je ono o čemu svi uvijek bruje - rekla je.