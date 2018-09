Lindsay Lohan sukobila se sa izbjeglicama: Dobila šaku u lice

Pozdrav svima! Želim vam pokazati obitelj koju sam upoznala. Ovo je obitelj izbjeglica iz Sirije zbog koje sam užasno zabrinuta. Stvarno trebaju pomoć, rekla je Lindsay Lohan (32) tijekom prijenosa uživo na svom Instagramu. Glumica je zatekla obitelj beskućnika, odnosno par s dvoje djece i ponudila im je mjesto za spavanje.

- Želite li poći sa mnom? Hajde, dođite sa mnom, ja ću se pobrinuti za vas. Želite li spavati u hotelu večeras? Gledati filmove? Bilo bi jako zabavno gledati film na televiziji ili na kompjuteru - rekla je Lindsay Sirijcima. No oni su odbili prijedlog glumice koja se zbog toga naljutila i počela je par napadati za njihovo ponašanje.

what is happening... lindsay lohan tried to kidnap two refugee children because she thought the mom was trafficking her children she then was punched by the mother wow... pic.twitter.com/WYvchUqVNh