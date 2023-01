Lisa Marie Presley bila je jedina nasljednica Elvisa: Udavala se 4 puta, a tragično je izgubila sina

Lisa Marie Presley preminula je u 55. godini života. Bila je jedina kći Elvisa Presleya, a poput svog oca, bavila se glazbom te je izdala tri albuma. Osim po slavnom ocu život su joj obilježile i brojne tragedije, ali i ljubavni brodolomi.

Nakon što je Elvis preminuo njegovo nasljedstvo trebalo se podijeliti na tri djela - prava su osim kćeri jedinice imali i njegova baka Minnie Mae Presley te otac Vernon.

Do 1980., dakle tri godine nakon Elvisove smrti, i Vernon i Minnie Mae su također umrli i to 1979. i 1980. godine. Tako je kćer Lisa Marie ostala jedina nasljednica cijelog bogatstva. No, nije mogla postati vlasnicom sve do svog 25. rođendana u veljači 1993. godine. Do tada, njezina majka i Elvisova bivša supruga Priscilla bila je skrbnica posjeda zajedno s Elvisovim računovođom, Josephom Hanksom i Elvisovom dugogodišnjom poslovnom bankom. Malo po malo, Lisa je 'topila' očevo bogatstvo, a mnogi su smatrali i kako sreće u ljubavi nije imala jer su njezini partneri htjeli samo njezin novac.

Danny Keough

U prvom braku bila je sa Dannyjem Keoughom kojeg je upoznala u scijentološkoj crkvi gdje je zatražila pomoć oko odvikavanja od raznih opijata koje je koristila. Za tadašnjeg glazbenika u usponu udala se 1988. godine.

Dobili su dvoje djece, Danielle Riley i Benjamina, a razveli su se nakon šest godina. S Dannyjem je ostala u dobrim odnosima, živjeli su vrlo blizu i glazbeno surađivali.

- Bili smo jako mladi kada smo se vjenčali i dobili djecu. Zato sam znala da ću cijeli život biti povezana s Dannyjem - rekla je Lisa.

Jedini unuk Elvisa, Benjamin, preminuo je 2020. godine.

Danny Keough, kako pišu strani mediji, bio je uz Lisu kada je imala srčani zastoj nakon kojega je i preminula.

Michael Jackson

Kasnije, 1994. godine udala se za Michaela Jacksona. Mnoge je taj brak iznenadio jer se dogodio iznenadno, 20 dana nakon što se službeno razvela od Keougha. Ona i Michael bili su dugogodišnji prijatelji, a nagađalo se da je brak sklopljen iz interesa i publiciteta jer je Michael tada bio optužen za seksualno zlostavljanje trinaestogodišnjaka.

Lisa Marie nekoliko je puta tvrdila da voli Jacksona i da je ona njega zavela.

- Voljela sam ga i imala sam najiskrenije namjere. Ne znam koje su bile njegove namjere. Moja je majka govorila da je sve bilo u tajmingu i da je sve bilo proračunato, ali nikada je nisam slušala. Trudila sam se ne vjerovati što mi govori - govorila je Lisa, koja je s Michaelom provela dvije godine u braku.

Nicolas Cage

Kasnije se pak zaručila za pjevača i tekstopisca Johna Oszajca, ali ostavila ga je nakon što je upoznala glumca Nicolasa Cagea na rođendanskoj proslavi rokera Johnnyja Ramonea.

Sa slavnim Cageom vjenčala se 10. kolovoza 2002. na Havajima, ali je brak potrajao samo 108 dana.

- Žalosna sam zbog razvoda, ali nismo se ni trebali vjenčati. Bila je to velika pogreška - rekla je Lisa Marie. Svoju stranu priče iznio je i Cage te odgovorio na optužbe da je s Lisom Marie bio samo zbog njezina oca.

- Došao sam na zabavu ne znajući koga ću upoznati. Čim sam ušao, ugledao sam prelijepu djevojku u kratkoj kožnoj suknji. Pogledala me prelijepim očima i ostao sam bez teksta. Tada sam shvatio o komu je riječ i pomislio sam, možda su sve slučajnosti u mom životu vodile do ovog trenutka. Ona dolazi iz umjetničke obitelji, ja dolazim iz umjetničke obitelji. Oboje imamo slavna prezimena zbog kojih smo se oduvijek morali dokazivati. Jednostavno smo razumjeli jedno drugo. No teško je kada su dvije osobe jako snažne i imaju izgrađenu osobnost. Oboje smo bili tvrdoglavi i nismo mogli pronaći kompromis - objasnio je glumac ranije.

Michael Lockdown

Dok je radila na svom drugom albumu "Now What" 2006. godine, činilo se da je konačno pronašla radost koja joj je izmicala, i to s producentom Michaelom Lockwoodom.

- Zaljubili smo se samo radeći zajedno - rekla je o Michaelu.

Vjenčali su se u Japanu na skromnoj ceremoniji. U listopadu 2008. rodila je dvojajčane blizanke, Harper Vivenne Ann i Finley Aaron Love. Nakon rođenja djevojčica povukla se iz glazbe i preselila u Englesku na mirno seosko imanje.

Deset godina kasnije, u lipnju 2016. Lisa Marie je podnijela zahtjev za razvod. Zatražila je puno skrbništvo nad Harper i Finley te da se Michaelu odrede nadzirani posjeti djeci. Dva mjeseca kasnije, prijavila se na rehabilitaciju.

Sve to uzrokovalo je brojna nagađanja o razlozima razvoda. Blizak izvor tvrdio je da je Michael financijski iskorištavao Lisu Marie, a kako je on nadzirao obiteljske financije, mogao je raditi što je htio pa je upao u dugove. Izvor je tvrdio i da ju je godinama zlostavljao. Brakorazvodna parnica je potrajala. Zakomplicirala se kada je Michael zatražio da mu Lisa Marie isplati 40 tisuća dolara pomoći jer živi u siromaštvu nakon što su se razišli. Zatražio je i da mu plati 100 tisuća dolara sudskih troškova.

Bilo je tu još brojnih optužbi i problema, a cijelo to vrijeme najviše su ispaštala njihova djeca. Tada su bila kod bake Priscille.

- Djevojčice nisu smještene u udomiteljsku obitelj niti će ikada biti. Trenutačno borave kod mene dok se ne raščisti cijela situacija - napisala je tada Lisa Marie na društvenim mrežama.

