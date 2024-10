Lisa Marie Presley držala tijelo pokojna sina u kući u ledu: 'Bila je sretna što može biti s njim'

Lisa Marie Presley, kći Elvisa Presleya, držala je tijelo pokojnog sina Benjamina dva mjeseca u kući, piše u memoarima 'From Here to the Great Unknown', koje je za Lisu završila njezina kći Riley Keough.

- Rekli su nam da tijelo možemo imati kod kuće... Držala ga je u kući u ledu... Bilo je jako važno da mama ima dovoljno vremena da se oprosti od njega - napisala je Riley.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

U memoarima još stoji da je Benjaminovo tijelo bilo u odvojenoj sobi.

- U Kaliforniji ne postoji zakon da nekoga odmah moraš pokopati. Pronašla sam vrlo empatičnu vlasnicu pogrebnog poduzeća - stoji u knjizi.

- Rekla sam joj da mi je bilo korisno što mi je tata nakon smrti bio u kući jer sam mogla otići, provesti vrijeme s njim i razgovarati. Rekla mi je: 'Dobro, ostavi Bena kod sebe. Može biti tamo - dodala je Presley. Bila je sretna, piše, što je mogla još malo biti s njim.

Foto: profimedia

Lisin sin Benjamin preminuo je 2020. u dobi od 27 godina, a sa majkom je pokopan u Gracelandu.