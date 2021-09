Još je u svibnju ravnatelj Dražen Siriščević najavio uključenje Lisinskog u rad Zaklade za obnovu bazilike Presvetog Srca Isusova i izgradnju Pastoralnog centra koja će nositi ime Anamarije Carević, djevojčice tragično stradale u potresu u Zagrebu prošle godine. Lisinski je donirao dio prihoda prodaje ulaznica svih programa Zakladi.

- Žrtva potresa nije bio samo Lisinski, nisu bili samo srušeni stanovi, nastradala je djevojčica Anamarija Carević. Crkva u Palmotićevoj je utemeljila Pastoralni centar koji će se zvati po njoj, mi ćemo održati svoje obećanje i uplatiti iznos od 20.000 kuna - rekao je Dražen Siriščević, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na konferenciji za medije gdje je predstavljena nova sezona programa Lisinski subotom.

Koncerti će se održati u obnovljenoj Dvorani koja je bila silno oštećena potresima koji su pogodili Zagreb 22. ožujka i 29. prosinca prošle godine.



- Štetu smo uspjeli sanirati, ne sve, ali ono što je potrebno da nastavimo s koncertnom sezonom - rekao je Siriščević, pa dodao kako u Dvoranu nije ulagano otkad je otvorena 1973. godine. Istaknuo je da je Dvorana bila pod ključem 237 dana u prošloj te 268 dana u ovoj godini, no da za to vrijeme "glazba nije utišana", jer Lisinski "ne zna za predaju, ne zna za malodušje te i u najgorim situacijama uvijek nalazi izlaz".

- Imamo sjajan program, želimo publici prezentirati sve oblike glazbe - izjavio je Sirišević.

U Dvoranu samo s covid-putovnicama

Unatoč okolnostima, nova sezona "Lisinski subotom" osmišljavana je "kao da je sve normalno", a donosi nastupe najvećih svjetskih orkestara, dirigenata i solista te hrvatske glazbene reprezentacije u 12 koncerata za koje je Siriščević istaknuo kako je ovaj puta siguran da će svih dvanaest biti održano.

- U ciklusu se uvijek trudimo zadovoljiti dvije stvari: prvo, da imamo kvalitetu, a drugo, da imamo sve glazbene oblike, od vokalnih kompozicija, do instrumentalnih, vokalno-instrumentalnih, pa do glazbeno scenskih, a sve ćemo to imati i ove godine, od solističkih nastupa do komornih sastava i orkestara, od malih formi do velikih formi - pojasnio je ravnatelj.

Za ulazak u dvoranu bit će potrebno pokazati covid-putovnice, a za one koji nisu cijepljeni, bit će dva sata prije početka u dvorani organizirano testiranje po promotivnoj cijeni od 50 kuna.

Novu sezonu otvorit će u subotu 25. rujna Haydnov oratorij "Stvaranje svijeta" s nastupima Simfonijskog orkestra i Zbora Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Tomislava Fačinija i uz solističke nastupe Evelin Novak, Krešimira Špicera i Krešimira Stražanca. Rukovoditeljica Radne jedinice Glazba HRT-a Ivana Kocelj istaknula je kako je riječ o velikome spektaklu u kojemu će po prvi puta nakon dugo vremena Zbor i Orkestar HRT-a sudjelovati zajednički i u punome sastavu.

U dvorani će stotu obljetnicu osnutka 16. listopada obilježiti Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem Nikše Bareze. U programu "Alumni 100" sudjelovat će Simfonijski orkestar MUZA-e, uz solističke nastupe violončelistice Jadranke Gašparović i Martine Filjak na glasoviru.

Obljetnica će prigodno biti obilježena repertoarom djela uglednih kompozitora koji su ujedno bili i profesori na akademiji, Stanka Horvata, Milka Kelemena te Natka Devčića, a Bareza je istaknuo kako će to biti prikladan hommage instituciji koja je imala ogromnu ulogu u razvoju glazbene umjetnosti u gradu Zagrebu.

Konferenciji je nazočio i maestro Nikša Bareza, kojeg je ravnatelj Lisinskog predstavio kao čovjeka „bez kojeg je nezamisliva hrvatska glazbena kultura“, a dekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Igor Lešnik otkrio je da će ovaj koncert biti dvostruko slavlje jer će njime maestro Bareza obilježiti šezdeset godina umjetničkog rada.

Spektakularnu suradnju ostvarit će i Simfonijski orkestar i Zbor Opere HNK-a Ivana pl. Zajca iz Rijeke sa Simfonijskim orkestrom i Zborom HRT-a u izvedbi Druge simfonije Gustava Mahlera.

Uz program ciklusa, gdje nas očekuju i nastupi Orkestra mladih Gustav Mahler, Camerona Carpentera, Ive Pogorelića, Dubravke Tomšič Srebotnjak i Slovenske filharmonije, Zbora Ruske patrijaršije iz Moskve, Johna Malkovicha…, ravnatelj Lisinskog spomenuo je i neke od programa izvan ciklusa koji su na repertoaru ove sezone: povijesno gostovanje fantastične Berlinske filharmonije sljedeće godine uz umjetničkog ravnatelja i glavnog dirigenta Kirilla Petrenka, koncerti Soweto Gospel zbora, Zucchera, Vlatka Stefanovskog...