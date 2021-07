Lizzo (33) je najpoznatija po svojim hitovima 'Good as Hell' i 'Truth Hurts' ali i po promicanju 'prirodne' ljepote i 'body positivity' pokreta. Plus size pjevačica ponosno na društvenim mrežama pokazuje sve svoje nesavršenosti bez korištenja Photoshopa.

Nedavno je na svom TikTok profilu progovorila o brojnim glasinama koje kruže o njoj. Jedna od njih ju je, kaže, posebno zasmetala.

- Svašta sam pročitala o sebi na Internetu, no najviše me zasmetala glasina da me na jednom koncertu publika nosila na rukama i da sam ubila nekoga - rekla je Lizzo i naglasila da nikad u životu nije 'surfala publikom' i da je to apsolutna laž.

U videu je skočila na trbuh na krevetu kako bi dokazala da takav skok ipak nema smrtonosnu silu.

- Želite tako nešto povezivati s mojim imenom? Znam da sam velika ali nisam baš toliko je*eno velika! - poručila je pjevačica u videu.