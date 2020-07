Vojvodina je iz ju\u017ene Rusije, iz grada Rostova na Donu, a na pitanje kakva je bila kao djevoj\u010dica, rekla je da je bila prava mala razbojnica, koja je voljela natjecanje u klizanju i vo\u017enji biciklom, a natjecala se s dje\u010dacima s kojima se i najvi\u0161e dru\u017eila, pisao je Daily Mail.\u00a0 Rekla je da je na izboru za Miss Moskve 2015. dospjela slu\u010dajno jer je tamo do\u0161la sa prijateljicom koja se trebala natjecati , ali nije napravila neki uspjeh. Navodno je diplomirala ekonomiju na elitnom ruskom sveu\u010dili\u0161tu Plehanov. Prije toga je radila kao model u Kini i na Tajlandu, ali je zapravo oduvijek htjela postati modna dizajnerica. Britanski The Sun otkrio je pak da je sudjelovala s jo\u0161 11 natjecatelja u reality showu koji je napravljen prema MTV-jevom 'Otoku izazova'.

<p>Kralj Malezije odustao je od prijestolja nakon što su 2019. krenule priče o njegovom lošem zdravstvenom stanju i glasinama da se oženio bivšom ruskom kraljicom ljepote na tajnom vjenčanju. Abdikaciju Muhameda V objavili su u malezijskoj Nacionalnoj palači, koja nije željela otkriti razloge zašto monarh napušta prijestolje.</p><p>U Maleziji je to bio presedan jer nijedan monarh nije otišao s prijestolja otkako je 1957. zemlja postala neovisna od Velike Britanije. U priopćenju je bilo rečeno da je kralj zahvalan što mu je Vijeće vladara dalo priliku da abdicira i zahvalio se premijeru i vladi. </p><p>- Njegovo visočanstvo nastojalo je ispuniti svoje dužnosti koje su mu povjerene kao šefu države, služeći kao stup stabilnosti, izvor pravde, srž jedinstva.. za ljude" - pisalo je. Ostavka je došla samo tjedan dana nakon što se kralj vratio obavljanju svojih dužnosti nakon dvomjesečnog bolovanja. </p><p>U tom istom razdoblju vjeruje se i da se oženio bivšom, 24 godine mlađom, ruskom kraljicom ljepote. Prema izvješćima ruskih medija, 25-godišnja <strong>Oksana Vojvodina</strong> je upoznala 50-godišnjeg kralja na raskošnoj ceremoniji u koncertnoj dvorani Barvika u Moskvi. Fotografije prikazuju Vojvodinu dok sjedi pored Muhameda u bijeloj vjenčanici, dok je on u nacionalnoj odjeći.</p><p>Zanimljivo je da su dužnosnici Malezijske palače odbili potvrditi brak i nisu priznali fotografije koje su preplavile društvene mreže, te dospjele i u televizijske informativne emisije. Mediji su izvještavali da je došlo do napetosti između palače i premijera Mahatira Mohameda koji je 2019. bio na čelu opozicije koja je pobijedila na izborima. Također mogle su se čuti glasine da je kralj sklon nepredvidivom ponašanju. Malezija inače ima devet kraljevskih obitelji koje se obično smjenjuju na prijestolje, a izbor sljedećeg kralja može se donijeti glasovanjem u Vijeću vladara, sastavljenom od predstavnika svih devet kraljevskih domaćinstava. </p><h3> Tko je kraljica ljepote?</h3><p>Vojvodina je iz južne Rusije, iz grada Rostova na Donu, a na pitanje kakva je bila kao djevojčica, rekla je da je bila prava mala razbojnica, koja je voljela natjecanje u klizanju i vožnji biciklom, a natjecala se s dječacima s kojima se i najviše družila, pisao je Daily Mail. Rekla je da je na izboru za Miss Moskve 2015. dospjela slučajno jer je tamo došla sa prijateljicom koja se trebala natjecati , ali nije napravila neki uspjeh. Navodno je diplomirala ekonomiju na elitnom ruskom sveučilištu Plehanov. Prije toga je radila kao model u Kini i na Tajlandu, ali je zapravo oduvijek htjela postati modna dizajnerica. Britanski The Sun otkrio je pak da je sudjelovala s još 11 natjecatelja u reality showu koji je napravljen prema MTV-jevom 'Otoku izazova'.</p><h3> Što znamo o njezinoj obitelji?</h3><p>U Maleziji su saznali da se i njezina majka natjecala na izboru ljepote ranih 90-ih godina prošlog stoljeća, ubrzo nakon propasti SSSR-a. Oksana je otkrila da joj je na natjecanju za Miss Moskve svesrdnu podršku davao njezin otac. </p><h3>Kako je upoznala malezijskog kralja?</h3><p>Prema pisanju Daily Maila, koji su razgovarali s direktorom izbora za Miss, Oksana je rekla da je kralja upoznala prije 18 mjeseci u Europi, kad je bila angažirana na promociji skupocjenih satova.</p><h3>Kad su se vjenčali?</h3><p>Malezijske novine The Starr izvijestile su da se ceremonija održala u koncertnoj dvorani u moskovskom predgrađu Barvija i to 22. studenog 2018. Gostima je služena halal hrana, a nije se točio alkohol, izvijestio je ruski medij Islam News. Na jednoj od fotografija vide se mladenci odjeveni u malajsku tradicionalnu odjeću. Vojvodina je prihvatila islam prošle godine u travnju, i počela nositi maramu. Od tada je uzela ime Rihana Oxana Gorbatenko. Prijateljima je rekla da muškarac mora biti glava obitelji jer zarađuje više od žene.</p><h3>Viđeni u Njemačkoj?</h3><p>Nekoliko dana prije vjenčanja, par je viđen u Njemačkoj i to u klinici za porodništvo, a to je javio ruski kanal Russian Television koji se emitira na engleskom jeziku. Vojvodina ima i svoju glasnogovornicu Mariju Šakovu, koja je potvrdila da je Oksana otputovala u Njemačku na 'tretman'. Kralj Muhamed bio je već nestrpljiv i htio je što prije u brak jer nije imao djece iz svog prvog braka. <br/> <br/> <br/> </p>