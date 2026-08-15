U Zagrebu ih ima nekoliko ovoga ljeta. Parkovi i livade u sedam novozagrebačkih kvartova pretvoreni su u kino na travi, tu je i park Ribnjak, jezero Bundek, pa plato MSU-a...
KOLUMNA: ZORANA BAJT PLUS+
Ljetna kina su nam se vratila u prazni, vrući grad i čekaju vas
Čitanje članka: < 1 min
Ljeto u gradu ima svoje prednosti. Nema gužvi u prometu bez obzira na sve radove na cestama. U miru možete uživati u vrtovima omiljenih pivnica. Nema nervoznih gostiju koji se ljute jer ne mogu dobiti beskofeinsku kavu sa zobenim mlijekom. Možda će biti zadovoljni kad je plate sedam eura na nekoj šljunkom nasutoj plaži gdje se od svitanja vodi borba ručnicima za svaki pedalj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku