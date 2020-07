Ljeto u MSU: U subotu nastupa pjevač i političar Mile Kekin...

Kekin će izvoditi pjesme i sa svog drugog solo albuma 'Kuća bez krova' te će na Ljetu u MSU će prvi put izvesti i svoju novu 'borbenu pjesmu o sretnim ljudima', na kojoj će mu se pridružiti jazz pjevačica Maja Rivić

<p>Mile Kekin, pjevač Hladnog piva, a odnedavno i političar, nastupa u subotu, 11. srpnja u okviru Ljeta u MSU, što je treći ovogodišnji koncert te već tradicionalne godišnje manifestacije.</p><p>Kekin će na koncertu izvoditi i pjesme sa svog drugog solo albuma "Kuća bez krova", za koji kaže da je zamišljen kao svirani film s deset scena i jednim glavnim likom koji dosta liči na njega.</p><p>- Soundtrack filma je smireniji nego što su to ljudi navikli od mene. Na njemu nema psovki, glasnih gitara i rockerskog garda - najavio je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković neće popustiti Škori</strong></p><p>Album počinje naslovnom Kućom bez krova u kojoj upoznajete glavnog lika, a završava muškim duetom Atlantida, u kojem autor traga za izgubljenim članovima svog plemena.</p><p>- Jednog sam i našao - na pjesmi gostuje Bajaga koji kaže da je u njoj osjetio nešto dobronamjerno, primjereno i pozitivno, a želja mi je da takve emocije stignu i do publike - kaže Kekin.</p><p>Na Ljetu u MSU će prvi put izvesti i svoju novu "borbenu pjesmu o sretnim ljudima“, na kojoj će mu se pridružiti jazz pjevačica Maja Rivić iz Mimika Orchestra.</p><p>Posjetitelji će uz koncert po cijeni jedne ulaznice, moći pogledati i izložbu „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma“, posvećene slavnim umjetničkim ostvarenjima nastalima u okviru institucije koja je kroz šest desetljeća proizvela više od dvije tisuće animiranih, dokumentarnih, edukativnih i igranih filmova te reklamnih spotova.</p><p>Najavljen je i performans Sevdah Body umjetnice mersiha messihe te performans Karnevalski šator umjetnice Sonje Pregrad.</p><p>U dvorani Gorgona MSU-a moći će se pogledati projekcije najboljih filmova MSU kina - ovaj put to je „Diego Maradona“ redatelja Asifa Kapadia, koji daje uvid i obrađuje više od 500 sati nikad prije viđenog arhivskog video materijala o jednom od najuspješnijih nogometaša u povijesti.</p><p>Film je prikazan i na filmskom festivalu u Cannesu 2019. godine, nominiran je za nagradu BAFTA za najbolji dokumentarni film, a ima i 5 nominacija za Britansku nagradu nezavisnog filma BIFA.<br/> Iz MSU-a preporučaju da posjetitelji ponesu svoju masku zbog poštivanja epidemioloških mjera.</p><h3>Filmmusicorkestar u parku skulptura Zbirke Richter</h3><p>MSU uoči vikenda najavljuje još jedan koncert, 8. i 9. srpnja u parku skulptura Zbirke Richter na kojemu će nastupiti Filmmusicorkestar, koji će dvije večeri zaredom izvoditi svevremenske hitove filmske glazbe.</p><p>Iza Filmmusicorkestra je više od 150 - stupa u zemlji i inozemstvu, a njihov nastup s krova double-decker autobusa za vrijeme korona lockdowna vidjelo više od 50 tisuća ljudi tijekom online prijenosa.</p><p>U večeri filmskih glazbenih tonova omogućit će se kupnja celova po popularnim cijenama s kadrovima iz animiranih filmova slavne Zagrebačke škole crtanog filma.</p>