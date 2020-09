- Apsolutno ni\u0161ta nemam protiv bilo koje mla\u0111e kolegice koja vodi neku emisiju na HRT-u. Mislim da HRT-u treba mladih ljudi, ali glasno, jasno i s valjanim razlogom protestiram zbog diskriminacije koja se provodi na javnoj radio televiziji. Zakon o suzbijanju diskriminacije nedvosmisleno ka\u017ee da je jednakost najvis\u030ca vrednota ustavnog poretka i jam\u010di zas\u030ctitu od diskriminacije na osnovi dobi. Ne moz\u030ce se netko maknuti s posla zato \u0161to ima vi\u0161e od 30 godina -\u00a0napisala je Sever.

<p>Voditeljica i novinarka <strong>Ljiljana Saucha</strong> (64) više neće voditi HRT-ove Vijesti iz kulture, a tu vijest sama je objavila na društvenim mrežama i neugodno iznenadila svoje brojne pratitelje. </p><p>- Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci. Vama svima koji ste pratili emisiju - hvala! - napisala je na vlastitom Facebook profilu Saucha, a za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/hrt-ovka-ljiljana-saucha-vise-ne-vodi-vijesti-iz-kulture-o-svemu-je-obavijestena-u-petak-iza-15-sati-receno-mi-je-da-trebaju-nova-i-mlada-lica-1045861">Slobodnu Dalmaciju</a> je potvrdila kako ju je nazvala urednica redakcije, koja je pak tu poruku dobila od Katarine Periše Čakarun. </p><p>Kako kaže, ostalo joj je tek nešto više od godinu dana do mirovine, a na pitanje kakav je njen sljedeći korak i planira li kakav pravni postupak, voditeljica je zaključila da će se nešto već riješiti. Reagirala je na ovaj slučaj s Prisavlja i <strong>Maja Seve</strong>r, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske</p><p>- Apsolutno ništa nemam protiv bilo koje mlađe kolegice koja vodi neku emisiju na HRT-u. Mislim da HRT-u treba mladih ljudi, ali glasno, jasno i s valjanim razlogom protestiram zbog diskriminacije koja se provodi na javnoj radio televiziji. Zakon o suzbijanju diskriminacije nedvosmisleno kaže da je jednakost najviša vrednota ustavnog poretka i jamči zaštitu od diskriminacije na osnovi dobi. Ne može se netko maknuti s posla zato što ima više od 30 godina - napisala je Sever.</p><p>Podsjeća ovo sve skupa na slučaj još jedne dugogodišnje voditeljice na HRT-u, Ljiljane Vinković, koja je mjesto izgubila dolaskom Doris Pinčić s RTL-a. Vinković je završila na bolovanju, a Sever je i tada tražila očitovanje od HRT-a zbog potencijalne diskriminacije po godinama.</p><p>- Ako je točna odluka urednika da se s ekrana uklone ženske osobe iznad 30 godina, onda je na djelu izravno kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije na osnovi spola i dobi, članak broj 1, i Sindikat novinara RH spreman je podržati kolegicu Vinković ako odluči ući u pravnu bitku. Zahtijevamo i dokidanje dobne diskriminacije koja se mnogo više i češće očituje upravo što se žena tiče. Podsjetila bih vas da je jednakost jedno od osnovnih načela EU-a, a propisi Unije u vezi s nejednakosti među najopširnijima su na svijetu - upozorila je tada Sever.</p><p>HRT razlog smjene Ljiljane Sauche zasad nije komentirao, a na stranicama javne televizije stoji kako je Liljana Saucha vodila serije Programa za djecu Moja ulica, Nedjeljno prijepodne za djecu, Ljiljana i ostali, radila u razmjeni domaćeg programa te kao novinarka u Zagrebačkoj panorami. U Mozaičnom programu od 1984. bila je novinarka, voditeljica i jedna od urednica (Dobro jutro, Hrvatska, Dobar dan, Hrvatska zemlja i ljudi, Hrvatska danas). Bila je prva voditeljica hrvatskoga lota 1989. u emisiji Fortuna, kao i voditeljica TV aukcije. U programu Za slobodu 1991. uređivala je vijesti, podnevni i večernji dnevnik. Uređivala je i vodila središnji Dnevnik 2000., a zatim i gotovo sve dnevnike i vijesti. Od 2011. bila je u redakciji je kulture.</p><p> </p>