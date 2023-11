Ljubav (ni)je na selu: Njihove veze i brakovi nisu dugo trajali

Emisija 'Ljubav je na selu' već 16. sezona spaja farmere diljem Hrvatske i šire s brojnim kandidatkinjama, u nadi da će svi oni pronaći svoju srodnu dušu. Nekima je to i uspjelo, ljubavi su završile brakovima, a neki su i proširili svoje obitelji. Međutim, ima i onih čije veze i brakovi nisu dugo potrajali.

Željan Arnerić i Ivana iz Sarajeva

Željan Arnerić natjecao se u 13. sezoni showa, gdje je došao na farmu Raseme Vladetić. Njih dvoje nisu uspjeli, ali je Željan u showu ipak pronašao djevojku - Ivanu iz Sarajeva. Šokirao je kandidat sve ostale kandidate, ali i gledatelje iza malih ekrana, kad je u finalu priznao da je u vezi s drugom kandidatkinjom. Tada su se pred svima i poljubili.

Foto: RTL

- Ivana i ja smo se još u Međimurju dobro sprijateljili na brzom spoju. Onda sam je ja dočekao na autobusnom kolodvoru kada je dolazila iz Sarajeva na snimanje u Zagreb, a bili smo smješteni u istom hotelu, pa smo se družili, išli na kave i na kraju se zaljubili! Ona je onda otišla na farmu, ja isto, kod Raseme, i vidjeli smo se tek na završnom okupljanju gdje smo se i poljubili - otkrio je jednom prilikom za RTL.

Međutim, njihova veza nije dugo trajala, najviše zbog daljine.

Željan Arnerić i Samanta Knežević

Nakon prekida s Ivanom je uslijedilo još jedno šokantno Željanovo priznanje. Otkrio je da ju vezi sa Samantom Knežević, koja se već nekoliko puta pojavila u 'Ljubav je na selu'. Samantu je 'ukrao' od drugog farmera - Nevena Landeka, a vijesti su podijelili na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

- Mi smo bili dobri prijatelji za vrijeme trajanja cijele sezone, sprijateljili smo se također brzom spoju. Nakon što je emisija snimljena počeli smo se učestalo dopisivati. Onda se prije dva mjeseca rodila ljubav i kad smo se vidjeli proradila je kemija i zaljubili smo se, i sad smo zajedno. Ne znam koliko će trajati, ali se nadam da hoće - otkrio je jednom prilikom.

Onda je ponovno šokirao kad je kratko nakon objave veze rekao da su prekinuli. 'Željan više nije u vezi', napisao je tada. Kao razlog prekida istaknuo je razlike u gledištima na život.

Samanta Knežević i Damir Toplek

Mlada Samanta već se nekoliko puta pojavila u showu, a gledamo ju i u najnovijoj sezoni gdje je vrijeme provela kod farmera Ivana. Samanta je bila i u 14. sezoni showa, a odmah nakon izlaska su počela šuškanja o njenoj vezi s farmerom Damirom Toplekom. Često su zajedno išli na putovanja, a čak su napravili i mini turneju po našoj obali.

Foto: YouTube/Screenshoot

Kasnije su oboje priznali da je između njih zaiskrilo te da su imali nešto, ali su na kraju odlučili ostati samo prijatelji.

- Kliknuli smo već prvog dana na snimanju 14. sezone. On je bio farmer s kojega nisam mogla skloniti pogled. Bili smo u vezi, ali naše razlike su nas razdvojile. On je osoba koja voli ljude, koja voli pune klubove dok sam ja mirnija. Nismo se našli, nažalost. Ostali smo prijatelji. Ne mogu zamisliti život u kojem Damir nije tu. On je moj najbolji prijatelj i moja podrška - ispričala nam je jednom prilikom.

Foto: YouTube/Screenshoot

Dragan Ljiljak i Monika Benković

U starijim sezonama showa, točnije u 10., upoznali su se Dragan Ljiljak i Monika Benković. Svi su mogli vidjeti rađanje njihove veze i njihove početke, a činili su se kao vrlo skladan par. Monika je inače bila Draganova zlatna djevojka te je odmah privukla farmerovu pažnju.

Iako su svoju ljubav pokazivali svima, često su se znali i posvađati. Prepreke u showu su uspjeli prijeći pa su tako svoju romansu nastavili i izvan showa. Zajedno su bili tri godine, ali su onda prekinuli 2021. godine.

Foto: RTL/canva

Siniša Marković i Martina Bede

U prošloj sezoni showa rodila se ljubav između farmera Siniše Markovića i Martine Bede. Ona je prvo otišla na farmu kod Ivana, ali joj se on nije svidio. Sinišu je primijetila na zajedničkim zabavama pa se odlučila otići na njegovu farmu, na što je on pristao. Vezu su započeli u showu, a spominjali su i vjenčanje.

Nedugo nakon showa su prekinuli, a Martina je našla novog dečka.

- Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa - rekla je Martina jednom prilikom za RTL.

Valentina Kordić i Vatroslav Tijan

Buran razvod Valentine i Vatroslava bio je u centru pozornosti prije nekoliko mjeseci. Njihova je ljubavna priča krenula upravo u 'Ljubav je na selu', u devetoj sezoni.

Vezu su nastavili izvan showa, a 2019. godine su se vjenčali. Dobili su i dvoje djece - kćer i sina. Zajedno su uređivali kuću, a često su obiteljske trenutke dijelili na društvenim mrežama. A onda su šokirali sve.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

Otkrili su da se razvode nakon četiri godine braka, a Valentina nam je ranije ispričala da već dvije godine ne funkcioniraju kao partneri. Do razvoda su živjeli zajedno, ali nisu ostali u dobrim odnosima. To su i pokazali javnim sukobima na društvenim mrežama. Čak i nekoliko mjeseci nakon razvoda njihova prepucavanja nisu prestala.