Ljubav u Pakoštanima: Mladić zaprosio djevojku na Bulićevom koncertu! Mate: 'Bilo je lijepo!'

Bilo je lijepo! Budući mladoženja Robert nas je nazvao i pitao je li u redu da zaprosi svoju Suzanu na koncertu. Rekli smo da može što se nas tiče, ali smo ga uputili i na organizatore. To su uvijek lijepe stvari, ako nekome možemo priuštiti sreću, zašto ne?, govori nam pjevač Mate Bulić (67) na čijem se nedavnom koncertu u Pakoštanima zaručio mladi par.

Kod Bulića je radno. Nakon Pakoštana čekaju ga koncerti u Glini, Donjoj Blatnici, Kninu, Imotskom...

- Stalno se pjeva, tako provodim dane - kaže nam Mate.

Za manje od mjesec dana pred 20.000 ljudi na stadionu Gospin dolac u Imotskom nastupit će s Draženom Zečićem i Markom Perkovićem Thompsonom (57).

- Bit će to pravi spektakl. Upravo dogovaramo repertoar, a probe počinju početkom kolovoza. Nema tu neke velike pripreme. Postoji trema, no nje uvijek mora biti. Više je to neko uzbuđenje - rekao nam je ranije Bulić.

