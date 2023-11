Ljubav u 'Životu na vagi'! Skupa su skidali kile pa se i zaljubili: 'Zaruke su bile jako smiješne'

Gdje sam ja došao, majko moja, uhvatio se trener Edo za glavu kad je Silvija Temšić nedavno priznala pred svima u 'Životu na vagi' da je zaljubljena u Mislava Vlašića. 'Pa u 'Ljubav je na selu'', šalili su se kandidati... A voditeljica Marijana Batinić ko iz topa dodala Edi: 'Lijepo sam ti rekla da si došao na maturalac'...

I tako svake sezone u RTL-ovu showu kandidati skidaju kilograme, a nekima je to ipak lakše išlo jer su se u tom teškom znojenju - zaljubili.

'Nastavit ćemo trenirati skupa'

Friški golupčići Silvija i Mislav pratili su prethodne sezone 'Života na vagi', najteže im je, kažu, bilo naviknuti se na stroge treninge. Ali sve je lakše udvoje... Silvija nam je otkrila da je sve krenulo nakon zajedničkoga kartanja.

Foto: RTL

- Sve je počelo od nekoliko pogleda na zajedničkom kartanju. Nakon toga krenula je zezancija ostalih kako se puno družimo pa smo mi to samo prihvatili i nastavili se još više družiti. Najviše nas je povezalo to što smo u istom timu pa se više družimo, a inače mogu reći da su nas i ozljede jako povezale jer smo onda bili podrška jedno drugome - rekla je i dodala kako najviše kod Mislava voli njegovu smirenost i dobrotu. Dobrota je ono što je i Mislava najviše privuklo kod Silvije.

- Borbena je i nikad ne ne odustaje. Jedno drugom se povjeravamo i bodrimo se - kaže Silvija. Iako do finala showa još ima dosta vremena, počeli su planirati vezu i izvan 'Života na vagi'.

- Planovi su da se i dalje volimo, poštujemo i podržavamo u bilo kojoj situaciji koja se nađe pred nama - rekli su nam, a nastavit će i trenirati zajedno.

'Već pripremamo svadbu'

Ljubav se rodila i u prošlim sezonama, a jednu od najljepših priča imaju Ana Žderić i Dominik Kračun. Ana je bila u četvrtoj sezoni, a za oko joj je zapeo Dominik iz pete.

Foto: Privatni album

- Čula sam da u petoj sezoni ima dečko iz Županje i saznala da je to Dominik. Zapratila sam ga na Instagramu, onda se on meni javio i tako smo se dopisivali dok se nismo našli na piću - ispričala nam je Ana. U početku su najviše razgovarali o emisiji, sve dok nisu shvatili da su zaljubljeni. Počeli su se viđati kad god su bili slobodni. Nisu se brzo uselili zajedno jer su neko vrijeme bili udaljeni jedno od drugog.

- Dominik je prvi otišao u Zagreb raditi. Ja sam često išla kod njega dok nisam našla posao i tek nakon godinu i pol naše smo počeli živjeti zajedno - kaže. Sljedeći korak bile su zaruke, a Ana nam je otkrila kako ju je Dominik iznenadio taj dan.

- Zaruke su bile jako smiješne. Kad sam ugledala prsten, dvije minute sam zurila u njega i smijala se, valjda od šoka, dok je on cijelo vrijeme držao prsten. Imao je divan monolog kako je meni, tj. nama kupio divan poklon za godišnjicu. Ja njega pitam: 'Dobro, što?'. On: 'Kartu'. Pitala sam ga: 'Što, kartu da idemo u propast?'. To nas je kasnije jako nasmijalo jer je bila karta za zajednički život - prisjetila se. U ožujku su se vjenčali kod matičara, a za sljedeću godinu planiraju veliko slavlje.

Foto: Instagram

- Planovi za svadbu polako idu, najvažnije smo dogovorili - salu, svirače, fotografa, a ovo ostalo ćemo polako. Vjenčanicu sam odabrala, ali ne smijem sve detalje reći jer Dominik ne zna kakva je. Po mom je ukusu, ništa komplicirano. Kod mene je uvijek što jednostavnije, to bolje - govori nam.

Ani i Dominiku je u svibnju stigla i kći Nika.

- Život nam se puno promijenio, ali na lijepo. Uživamo s bebicom iz dana u dan jer nam je ona postala sve. Donijela nam je to da se još više volimo. Ljubavi nikad ne fali, pogotovo prema bebi, jednostavno uživamo u ulozi roditelja jer nam je to bio san - dodala je.

U početku su bili zbunjeni i sretni, ali su se brzo uhodali. Uz kćer se pokušavaju i dalje držati zdravih navika, ali ne toliko striktno kao u showu. Još se drže onog da je doručak najvažniji obrok u danu, a ponekad pojedu ono što 'ne smiju'.

- Najvažnije je ne vraćati se na staro - dodala je Ana.

Foto: Instagram

'Stvoreni smo jedno za drugo'

I u drugoj sezoni 'Života na vagi' bilo je zaljubljenih golupčića. Pobjednik sezone Dorian Crnković i Ivana Stapić nakon showa su obznanili da su zajedno. Nakon četiri godine veze su se vjenčali u Splitu. Dorian je jednom prilikom ispričao kako se rodila njihova ljubav.

- Ivana mi se već u showu počela sviđati, ali tamo se ništa nije dogodilo nego kad smo izašli. Našli smo se, pričali i shvatili da smo stvoreni jedno za drugo - rekao je Dorian. Svoj život danas drže u privatnosti.

Foto: Privatni album

Već duže vremena se šuška o vezi Nine Martine Korbar i Marija Mandića iz treće sezone.

Vezu nisu nikad potvrdili, ali su u rujnu ove godine podijelili fotku na kojoj Mario ljubi Ninu. Često su zajedno na eventima, a oboje rade u teretani koju su zajedno otvorili.