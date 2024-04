Ljubavi Vlatke Pokos: Razvela se od Dikana, otišla u Kanadu, a sad ljubi devet godina mlađeg

Istina je. U vezi smo. Dogodilo se prije dovoljno dugo vremena, ali ne želim ići u detalje. Dogodilo se i sretna sam, rekla nam je jučer Vlatka Pokos (54), koja ljubi Većeslava Holjevaca (45), umirovljenog ragbijaša i unuka istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vlatka i Većeslav u sretnoj su vezi, a o njihovoj se ljubavi šuška već neko vrijeme. Prisjetimo se nekih Vlatkinih bivših ljubavi.

Prva ljubav

Vlatka je u svojim ranim dvadesetima radila u butiku, a paralelno započinjala svoju pjevačku karijeru. Tada se zaljubila u manekena Antonija Da Silvu.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

- To je bila ljubav na prvi pogled, živjeli smo zajedno u Zagrebu. Čak ga je i moja baka prihvatila i rekla je da sliči Muhamedu Aliju - svojevremeno je rekla pjevačica i voditeljica. Vlatka je s manekenom provela pet godina, skupa su bili od njezine 20. do 25.

Zagrebački poduzetnik bio joj je najveća ljubav

Nakon prekida s Da Silvom Vlatka se zaljubila u poduzetnika Zlatka Maletića. Za njega je svojevremeno rekla da je bio njezina najveća ljubav, da su se voljeli strastveno, ali na kraju prekinuli. Skupa su bili sedam godina, a završili su dramatično. Maletić je Vlatku izbacio iz stana, a ona je njega tužila, tvrdeći da je zbog njega zapostavila pjevačku karijeru. Na sudu je tvrdila da su živjeli u izvanbračnoj zajednici, no nije uspjela ostvariti imovinska prava. Maletić je tada također priznao i da je viđao druge djevojke dok je bio s Vlatkom.

Foto: Jurica Galoić

Dikan ju izbacio iz stana

Vlatkina najpoznatija veza zasigurno je ona s umirovljenim poduzetnikom Josipom Radeljakom Dikanom (80), suprugom preminule glumice Ene Begović. Od Vlatke je bio stariji 27 godina, a vjenčali su se 2006. na bajkovitom otočju Turks i Caicos, a nakon toga su se uselili u njegov stan na Cvjetnom trgu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Josipa Radeljaka Dikana upoznala sam u jesen 2001. Bila je polovica studenog, siva i hladna zagrebačka jesen. Oporavljala sam se od prekida duge i burne veze iz koje sam nakon više od šest godina zajedničkog života otišla u podstanare. Imala sam tek osobne stvari, no auta ili bilo kakve druge imovine nisam imala. Kod svih muškaraca u mojem životu naše se vrlo brzo pretvaralo u njihovo... Te večeri sam izišla na poziv i navaljivanje Ksenije Urličić i njezine unuke Andree. Jedan od društvenih događaja sezone bila je revija Linee Exclusive u Westinu. Publika je bila mahom ženska, pa je Radeljakov dolazak u društvu kontroverzne Alke Vuice morao izazvati pozornost, osobito zato što su dobrano zakasnili i pompozno zauzeli mjesta u prvom redu. … Bio je vrlo elegantan i markantan, no zbog njegove dobi nisam ga nikada gledala kao muškarca. Stariji muškarci jednostavno me nisu zanimali - prisjetila se u svojoj knjizi 'Život u raju'.

Foto: Andrej Kreutz/PIXSELL

Tek godinu dana nakon vjenčanja prijavila je supruga za obiteljsko nasilje, a onda je uslijedio buran razvod. Žestoko su se posvađali i Radeljak ju je izbacio iz stana. Idući se dan vratila po svoje stvari no i onda je izbila dramatična svađa u kojoj su jedan drugome vikali 'đubre' i udarali se nogama. Dikan je nekoliko dana kasnije u emisiji 'Otvoreno' dramatično bacio svoj vjenčani prsten. Vlatka je pak u 'Latinici' i drugim emisijama plakala i govorila da se osjeća kao da je u nekom ružnom snu. Kasnije je sve detalje njihova zajedničkog života prepričala i u svojoj knjizi 'Život u raju'. Ispričala je da je često spominjao pokojnu Enu.

Afera s Talijanom pred kraj braka

Kada je brak s Dikanom već bio na vrlo klimavim nogama, Vlatka je ušla u strastvenu aferu s Talijanom Fabrizijem Ciprianijem, čiji je identitet tada vješto krila. Upoznala ga je kada je bila u Rimu s Dikanom, navodno je tražila savršeni jesenski baloner, pa je u Fendijevom dućanu upoznala Fabrizija, voditelja poslovnice. Kako se tada pričalo, razmijenili su brojeve, a onda je nekoliko mjeseci kasnije otputovala sama u Rim te je započela njihova kratka i strastvena afera. Njezin posjet trajao je svega nekoliko dana, a Vlatka je kasnije za Večernji rekla: 'Ne znam otkud vam slike, ali istina je. S njim sam pred kraj svog braka bila u vezi i moja je prelijepa uspomena'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Nakon Dikana, Radolfi

Kada je saga s Dikanom završila, voditeljica je upoznala Željka Radolfija, vlasnika paintball parka. Upoznali su se na plaži u Crikvenici, a neko su vrijeme živjeli zajedno. Njihova romansa trajala je pola godine.

Foto: Marijan Delija

Mister Dino Bubičić

Vlatka i Dino Bubičić (41) upoznali su se na Danima vjenčanja, iste godine kada je prekinula s Radolfijem. I voditeljica i mister već su tada bili poznati po svojim medijski popraćenim skandalima, pa su tu pronašli zajedničke teme. U vezi su bili par mjeseci, a Dino je izjavio da zna da ga 'Vlatka neće iskoristiti i ostaviti' te da od nje puno može naučiti. Nešto više od godinu dana nakon njihovog prekida, Dino je objavio knjigu 'Od dilera do mistera' u kojoj je opisao svoj burni život pun skandala, a pisao je i o 'strastvenom seksu s Vlatkom', iako se njezin lik u knjizi zvao 'Vladica Kokos'.

Foto: D.Puklavec

Ljetna avantura

Vlatka je u ljeto 2009. upoznala vlasnika kafića Aquarius na Čiovu, Marina Radića. Marin ju je izveo na večeri i ubrzo je krenula romansa. Vlatka je isticala kako je Marin 'nježan i romantičan partner', no njihova idila trajala je samo tri mjeseca. Radić je Vlatku ostavio javno, rekavši pred kamerama da je njihova veza bila samo 'ljetna avantura'.

Foto: Instagram

Otišla u Kanadu

Kada joj je bilo dosta slave i skandala, Vlatka je odlučila spakirati kofere i preseliti se u Kanadu. U tom je periodu ljubila 'kanadskog' Linčanina Ivicu Biljana, a o njezinom se boravku u preko oceana ne zna mnogo.