Ljubavna priča Liama Paynea i Cheryl Cole: Bila je članica žirija, a zatim i majka njegovog sina

Glazbeni svijet potresla je šokantna vijest o smrti Liama Paynea (31), bivšeg člana grupe One Direction. Pjevača su našli mrtvog ispred hotela u Buenos Airesu. Navodno je pao s balkona.

Iza njega ostaje i sin Bear kojeg je dobio 2017. s pjevačicom Cheryl Cole (41). Njih dvoje su se upoznali još 2008. godine, no romansa je krenula tek kasnije. Naime, tada je 14-godišnji Payne došao na audiciju za X Factor, a Cole je bila jedna od članica žirija. Payne je tada pjevao Sinatrinu popularnu pjesmu 'Fly Me to the Moon'. Cole je ostala impresionirana i poručila da je 'jako sladak', navodi Us Weekly.

- Očito, buduća majka mog djeteta sjedi ovdje. Ovo je sad epizoda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' - rekao je Payne 2020. dok je gledao video svoje prve audicije. Tad se nije uspio probiti, ali dvije godine kasnije je. Cole je i tada bila članica žirija. Payne je postao član One Directiona koji su se upisali u povijest boy-bandova.

Iako su se poznavali još od 2008., romansa se pojavila puno kasnije. Mediji su ih prvi put povezali 2016., nakon što se Cole rastala. Iduće godine dobili su sina Beara.

Brit Awards 2018 - Arrivals - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- U srijedu 22. ožujka Liam i ja smo postali roditelji ovom nevjerojatno lijepom, zdravom malom dječaku - napisala je Cole tada na društvenim mrežama te dodala kako su nevjerojatno sretni. Oglasio se tada i Payne.

- Ovo je trenutak kojeg nikad neću zaboraviti i moja najdraža uspomena - poručio je te dodao da ga je Cheryl impresionirala.

No, idila nije dugo trajala. Već 2018. godine odlučili su otići svatko svojim putem.

The Brit Awards 2018 | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Cheryl i ja smo odlučili da se razilazimo. Bila je to teška odluka za donijeti - napisao je na X-u Payne tada dodavši kako i dalje imaju puno ljubavi jedno za drugo.

- Bear je naš cijeli svijet i molimo vas da poštujete njegovu privatnost dok navigiramo put kroz ovo zajedno - dodao je.